Letteratura e gusto al Ceriale Summer Festival: Simone Tempia presenta "Gran Galà con delitto"

Prosegue il ricco calendario del Ceriale Summer Festival con un nuovo appuntamento di "Palco d'Autore e Gourmet – Cultura, Cibo, Consapevolezza", il format ideato e curato dalla giornalista e divulgatrice Renata Cantamessa – Fata Zucchina.

L'appuntamento è fissato per venerdì 7 agosto, alle 21,30 in piazza della Vittoria, dove protagonista della serata sarà lo scrittore Simone Tempia, che presenterà il suo nuovo romanzo "Gran Galà con delitto" (Garzanti, 2026), dialogando con Renata Cantamessa.

Un incontro che andrà oltre la tradizionale presentazione di un libro, trasformandosi in un'esperienza coinvolgente e interattiva. Il pubblico sarà infatti accompagnato in un originale percorso tra pagine da leggere e sapori da scoprire grazie al Mystery Cooking dedicato alla nuova linea nutraceutica di Albenga in Tavola Gourmet, azienda di Ceriale che ha saputo affermarsi nel panorama agroalimentare italiano con prodotti innovativi che valorizzano le eccellenze della Piana di Albenga.

«Sarà proprio la curiosità il filo conduttore della serata – spiega Renata Cantamessa –. Quella che porta a seguire gli indizi di un giallo e la stessa che ci spinge ad assaggiare, osservare e riconoscere ingredienti insoliti. Trasformeremo la presentazione del libro in un'esperienza che coinvolgerà non solo la mente, ma anche il palato».

Durante il Mystery Cooking, i partecipanti saranno invitati a "indagare" sapori, consistenze e proprietà di una gamma di creme, hummus e preparazioni innovative nate dall'incontro tra tradizione ligure e alimentazione funzionale. Protagonisti saranno ingredienti come alghe alimentari e lupini, ricchi di proprietà nutrizionali, valorizzati insieme ai prodotti della Piana di Albenga in una linea che coniuga gusto, benessere e ricerca gastronomica. Tra le proposte, cremose di lupini arricchite con spirulina, kombu, kelp ed eleuterococco, oltre a hummus, pesti e altre preparazioni capaci di reinterpretare la tradizione in chiave contemporanea.

«A volte – conclude Cantamessa – il mistero più affascinante non è scoprire il colpevole, ma capire quale ingrediente si nasconde dietro un sapore capace di raccontare un territorio e, allo stesso tempo, guardare al futuro della nutrizione».

La serata proseguirà con Sally Conti, protagonista dello spettacolo "Sei Bellissima", tributo dedicato a Loredana Bertè, che accompagnerà il pubblico tra i più grandi successi dell'amatissima artista.

L'ingresso è libero e gratuito. L'iniziativa rientra nel programma del Ceriale Summer Festival, il cartellone estivo promosso dal Comune di Ceriale per offrire a cittadini e turisti un calendario di appuntamenti all'insegna della cultura, della musica e della valorizzazione delle eccellenze del territorio.