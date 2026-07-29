AperiNenne in Fortezza: Finale Ligure festeggia l'arte e la memoria di Nenne Sanguineti Poggi

Un'occasione speciale per scoprire una delle figure più affascinanti e meno conosciute dell'arte italiana del Novecento. Giovedì 6 agosto, alle ore 17, la suggestiva Fortezza di Castelfranco di Finalmarina ospiterà "AperiNenne", un pomeriggio dedicato a Nenne Sanguineti Poggi, artista cosmopolita, protagonista del Modernismo italiano nel mondo, in cui si proietterà il videoreportage sull’inaugurazione di aprile del neonato NSP MUSEUM.

L'evento rappresenta un'occasione unica anche grazie alla presenza di Deborah Sanguineti, nipote dell'artista, arrivata appositamente dagli Stati Uniti per partecipare a questo momento di incontro, ricordo e scoperta insieme alla comunità finalese e a tutti gli appassionati d'arte.

Nata a Savona, vissuta tra Italia e Africa e protagonista di un percorso artistico internazionale, Nenne Sanguineti Poggi continua ancora oggi a raccogliere riconoscimenti: nel 2024 una sua opera è stata selezionata ed esposta alla Biennale Internazionale d'Arte di Venezia. Dopo esposizioni a New York, Filadelfia, Milano, Genova, Mantova e Savona, l'artista torna simbolicamente nella città dove trascorse l'ultima parte della sua vita grazie al nuovo NSP Museum, inaugurato nell'aprile 2026 all'interno della Fortezza di Castelfranco.

Il museo è nato grazie all'impegno di Vincenzo Sanguineti e di NSP Art USA e Italia, il sostegno della Fondazione De Mari, del Comune di Finale Ligure e del sindaco Angelo Berlangieri, ed è curato da Franco Parisi, Luciana Bertorelli e Monica Brondi, che ne ha progettato l’allestimento. Apprezzata anche dal critico d'arte Vittorio Sgarbi, che nel 2019 le dedicò un importante contributo critico durante un convegno a Milano, Nenne Sanguineti Poggi rappresenta oggi una figura femminile di grande rilievo, la cui vicenda artistica merita di essere conosciuta e valorizzata.

Il programma dell'iniziativa prevede i saluti istituzionali, l'intervento di benvenuto di Monica Brondi per NSP Art, la proiezione del videoreportage dell'inaugurazione dell'NSP Museum, un'intervista a Deborah Sanguineti seguita dalla visita guidata al museo.

A concludere il pomeriggio sarà un momento conviviale con "Le ricette preferite di Nenne", interpretate dallo chef Maurizio Rossello in un apericena (quota di partecipazione 20 euro), pensato per celebrare l'artista anche attraverso i sapori e i ricordi della sua vita.

Un invito a incontrare Deborah Sanguineti, a brindare insieme in una serata estiva con vista mare e a lasciarsi sorprendere da un museo fuori dai luoghi comuni, dedicato a un'artista senza confini che Finale Ligure riscopre e restituisce al pubblico.

AperiNenne

Giovedì 6 agosto – ore 17.00

NSP Museum – Fortezza di Castelfranco

Via Generale Enrico Caviglia, Finalmarina – Finale Ligure Ingresso libero e gratuito all'evento.

Apericena facoltativo (20 euro).