Imperia si prepara a ridere: quattro big di "Colorado" sul palco del Pump Track

La grande comicità televisiva sbarca nel capoluogo per una serata sotto le stelle all'insegna delle risate e del buon cibo. Venerdì 24 luglio, la Paninoteca Lucky, situata all’interno del Pump Track di Imperia, si trasformerà in un vero e proprio teatro all'aperto per ospitare il Comedy Show, un appuntamento imperdibile che vedrà protagonisti quattro tra i volti più amati dello storico programma Mediaset "Colorado".



Sul palco si alterneranno artisti che hanno fatto la storia del cabaret italiano, pronti a regalare al pubblico imperiese i loro sketch più celebri:



Paolo Casiraghi, nei panni dell’inconfondibile e irriverente Suor Nausica;



Marco Della Noce, il mitico e scalmanato Meccanico della Ferrari;



Pino Campagna, con il tormentone del Papi Ultras;



Gianpiero Perone, nei panni dell'esilarante Principe Cacca.



Un poker d'assi della risata per un evento che conferma la volontà della Paninoteca Lucky di animare l’estate imperiese con proposte di qualità, capaci di coniugare spettacolo, convivialità e offerta gastronomica in una location unica.



Il programma della serata

L’esperienza inizierà a partire dalle ore 19:00, quando il pubblico potrà accomodarsi per la cena. Il menù della serata proporrà le specialità del locale: hamburger, hot dog, rostelle, salsiccia alla griglia con patatine fritte, panini, oltre a cocktail, il tutto in attesa che si accendano i riflettori sullo show.



Info e prenotazioni

Considerata la notorietà degli ospiti e l'esclusività dell'evento, i posti a sedere sono limitati e la prenotazione è obbligatoria per garantire a tutti gli spettatori la migliore visibilità. Gli organizzatori invitano caldamente a riservare il proprio tavolo con anticipo per non perdere l'occasione di vivere una notte di puro divertimento.



Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente il numero: 324 60 15 262.