I Nomadi in concerto a Ceriale: il 23 luglio emozioni in piazza della Vittoria

Uno dei gruppi più amati e longevi della musica italiana farà tappa a Ceriale. Giovedì 23 luglio alle 22, piazza della Vittoria ospiterà il concerto dei Nomadi, protagonisti di uno degli appuntamenti di punta del Ceriale Summer Festival, la rassegna organizzata da American Sound in collaborazione con il Comune di Ceriale. A condurre la serata sarà Renata Cantamessa, giornalista, divulgatrice e conduttrice televisiva.

Con oltre sessant'anni di carriera, i Nomadi rappresentano una delle realtà musicali più importanti del panorama italiano. Nati nel 1963 dall'incontro tra Beppe Carletti e Augusto Daolio, hanno attraversato generazioni senza perdere il legame con il proprio pubblico, dando vita a quello che è ormai conosciuto come il "popolo nomade". Con oltre 17 milioni di dischi venduti, 54 pubblicazioni tra album in studio, live e raccolte e una media di oltre 90 concerti ogni anno, la band continua a riempire piazze e teatri in tutta Italia. La loro storia è fatta di musica e di un costante impegno sociale e solidale. Nel 2023, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il gruppo al Quirinale, in occasione del sessantesimo anniversario della loro fondazione, riconoscendone il valore artistico e culturale. Il tour 2026 arriva dopo la pubblicazione di "Nomadi Live al Teatro Dal Verme", l'attesissimo album dal vivo che celebra la dimensione concertistica, da sempre anima del gruppo. Sul palco di Ceriale il pubblico potrà rivivere i grandi classici che hanno segnato la storia della musica italiana insieme ai brani più recenti, in uno spettacolo che ripercorrerà l'intera carriera della band. L'attuale formazione è composta da Beppe Carletti (tastiere, fisarmonica e cori), Cico Falzone (chitarre e cori), Massimo Vecchi (basso e voce), Sergio Reggioli (violino e voce), Yuri Cilloni (voce) e Domenico Inguaggiato (batteria).

«Ospitare i Nomadi significa accogliere a Ceriale un autentico pezzo di storia della musica italiana - affermano il sindaco Marinella Fasano e il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno -. È un concerto che unisce generazioni diverse, che emoziona chi li segue da decenni e chi li scopre oggi attraverso le loro canzoni. Continuiamo a investire su un cartellone di qualità, con artisti di primo piano e appuntamenti che valorizzano la nostra città per renderla sempre più attrattiva per residenti e turisti. Invitiamo tutti a vivere insieme questa grande serata di musica e condivisione nella splendida cornice di piazza della Vittoria».

Prevendite