Ceriale accoglie chef Luca Pappagallo per il terzo appuntamento di "Palco d'Autore e Gourmet"

Prosegue a Ceriale la rassegna "Palco d'Autore e Gourmet", il format culturale ideato e curato dalla giornalista e divulgatrice Renata Cantamessa – Fata Zucchina, inserito nel cartellone del Ceriale Summer Festival. Venerdì 10 luglio, alle ore 21,30 in piazza della Vittoria, il pubblico potrà incontrare uno dei volti più amati della cucina italiana sul web, lo chef Luca Pappagallo, protagonista del terzo appuntamento della rassegna.

Nel corso della serata, condotta da Renata Cantamessa, lo chef presenterà il suo ultimo libro "La magia dei sapori di casa. Oltre 100 ricette per celebrare il gusto della cucina genuina", un volume che raccoglie oltre cento ricette ispirate ai sapori autentici della tradizione, pensate per trasformare ingredienti semplici in piatti che vogliono evocare ricordi, convivialità e benessere. Si tratta di un vero e proprio itinerario tra ricette che raccontano la cucina di casa: dal risotto alla crema di scampi alla torta rustica di patate, dalle mezzelune tirolesi alle tagliatelle alla reggina, dagli involtini alla romana fino ai cannoli e ai dolci della tradizione, in un invito a riscoprire il piacere della condivisione nel segno dell'inconfondibile stile di Casa Pappagallo®.

La serata sarà arricchita da uno show cooking dedicato ai sapori di Liguria e Piemonte, ulteriore elemento distintivo della rassegna che valorizza le eccellenze gastronomiche dei due territori attraverso il racconto e la degustazione. Classe 1964, originario di Grosseto, Luca Pappagallo è oggi tra i divulgatori gastronomici più seguiti d'Italia. Da oltre vent'anni si occupa di cucina, ma ama definirsi un "cuciniere curioso". Pioniere della divulgazione culinaria online, nel 2019 ha dato vita al suo progetto principale, diventato in pochi anni uno dei punti di riferimento italiani sui social e su YouTube, con milioni di follower conquistati grazie a ricette semplici, autentiche e facilmente replicabili.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Marinella Fasano e dal presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno, che si dicono felici di accogliere a Ceriale Luca Pappagallo, uno dei divulgatori gastronomici più apprezzati dal grande pubblico. Gli amministratori hanno sottolineato come la sua presenza confermi la qualità di "Palco d'Autore e Gourmet", una rassegna che continua a crescere proponendo ospiti di assoluto rilievo e offrendo appuntamenti capaci di coinvolgere sia i residenti sia i turisti. L'incontro con lo chef e lo show cooking rappresenteranno un'occasione speciale per vivere una serata all'insegna del gusto, della tradizione, della cultura e della valorizzazione delle eccellenze del territorio.