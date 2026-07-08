Cinema sotto le stelle: in piazza Santa Brigida a Sanremo arriva "L'ora più buia" con Gary Oldman (Foto)

Prosegue il percorso di "Cinema sotto le stelle", la rassegna di proiezioni all'aperto che anima le serate estive del centro storico di Sanremo. Il secondo appuntamento è domani, giovedì 9 luglio, alle 21.15, in piazza Santa Brigida, con la proiezione a ingresso gratuito del film "L'ora più buia".

Diretto da Joe Wright, "L'ora più buia" (Darkest Hour, 2017) racconta i giorni decisivi del maggio 1940, quando il neoeletto primo ministro britannico Winston Churchill si trova ad affrontare una scelta destinata a cambiare il corso della storia: avviare una trattativa con la Germania nazista o resistere, difendendo i valori della libertà e della democrazia.

Interpretato da uno straordinario Gary Oldman, il film offre un ritratto intenso e profondamente umano di Churchill, mettendo in luce il peso delle decisioni politiche nei momenti di maggiore crisi e il valore del coraggio, della responsabilità e della leadership. La sublime interpretazione di Oldman gli ha valso i massimi riconoscimenti cinematografici, ovvero il Premio Oscar, il Golden Globe, il BAFTA e lo Screen Actors Guild Award come miglior attore protagonista, mentre la pellicola ha conquistato anche l'Oscar per il miglior trucco e acconciatura, ricevendo complessivamente sei candidature agli Academy Awards.

Inserito nella programmazione 2026 del "Cinema sotto le stelle" dedicato al tema della pace, "L'ora più buia" invita a riflettere sul valore della diplomazia, sulla difesa della libertà e sulle conseguenze dei conflitti. Pur ambientato nel pieno della Seconda guerra mondiale, il film ricorda come le scelte dei leader e dei popoli possano segnare il destino delle nazioni, offrendo ancora oggi un messaggio di grande attualità: la pace è un bene prezioso, da custodire attraverso il dialogo, la responsabilità e la memoria della storia.

La rinnovata piazza Santa Brigida a Sanremo giovedì 9 luglio farà ancora una volta da scenario a una serata che unisce cultura, intrattenimento e riflessione, offrendo a cittadini e turisti l'opportunità di vivere il cinema all'aperto in uno dei luoghi più caratteristici del centro storico di Sanremo.

L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Inizio serata alle ore 21.15 (o poco oltre, attendendo l'imbrunire).



Il “Cinema sotto le stelle” è sostenuto economicamente anche dal Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura) ed è inserito nel calendario delle manifestazioni estive 2026 della Città dei Fiori.



Successivo appuntamento sarà giovedì 16 luglio con la pellicola "Good morning, Vietnam".



Informazioni sulla pagina Facebook Pigna Mon Amour e sul sito delle manifestazioni del Comune di Sanremo: sanremoliveandlove.it.