Festa dell'Unità a Bussana, confronto sull'utilizzo extrascolastico delle palestre con Mauro Berruto e gli esperti del settore

Giovedì 9 luglio, alle ore 19, la Festa Provinciale dell'Unità del Partito Democratico, in programma in Piazza Chiappe a Bussana di Sanremo, proporrà un incontro aperto alla cittadinanza dedicato all'utilizzo extrascolastico delle palestre e al rapporto tra sport e adolescenza.

Al centro del confronto ci sarà la proposta di legge del Partito Democratico, il cui primo firmatario è Mauro Berruto, deputato della Repubblica ed ex commissario tecnico della Nazionale maschile italiana di pallavolo. Il provvedimento è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati con 234 voti favorevoli e nessun voto contrario.

L'obiettivo della legge è rendere più chiaro e strutturato il rapporto tra istituzioni scolastiche, enti locali e associazioni sportive, favorendo una maggiore apertura delle palestre scolastiche al territorio durante gli orari extrascolastici e nei periodi di vacanza. La proposta prevede che Comuni e Province, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettano a disposizione delle associazioni e delle società sportive gli impianti scolastici al di fuori dell'orario delle lezioni. Le società sportive potranno inoltre presentare progetti di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti, promuovendo partenariati tra pubblico e privato.

Nel corso dell'incontro sarà illustrata la situazione delle palestre provinciali e comunali. Spazio anche alle testimonianze di chi ha praticato sport a livello professionistico e oggi segue da vicino il percorso agonistico di molti giovani, oltre a un approfondimento sul fenomeno del drop-out, ovvero l'abbandono precoce dell'attività sportiva, che coinvolge numerosi ragazzi e può avere ripercussioni sull'equilibrio psicologico, sulla socializzazione e sulla salute.

L'incontro sarà introdotto da Francesca Antonelli, segretaria del Circolo PD di Sanremo. Interverranno Margherita Mereto Bosso, componente della Segreteria regionale del PD con delega allo sport; Gabriele Cascino, consigliere provinciale del PD Imperia; Maria Chiara Colli, psicologa clinica e psicoterapeuta; e Andrea Benassi, ex calciatore professionista e direttore sportivo nel calcio dilettantistico. A moderare il confronto sarà Loredana Modaffari, capogruppo del PD nel Comune di Imperia.

L'appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza.

A partire dalle ore 21 la serata proseguirà con ballo liscio e musica latino-americana. Ad arricchire il menù sarà presente anche il pesce spada.