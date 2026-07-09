Sanremo: svelati dalla Famija Sanremasca i 'Consoli del Mare 2026', saranno Enrico Amabile ed Egidio Granero

Svelati i nomi dei nuovi Consoli del mare, nominati ogni anno dalla Famija Sanremasca (ha anticipato la notizia sul numero 172 della “Gardiora”), in occasione della tradizionale Festa dell'Assunta che si celebra a Ferragosto. Sono Enrico Amabile ed Egidio Granero, volti noti nell'ambiente marinaro del Ponente.

Il primo, 67 anni, è preparatore dei giovani atleti della Canottieri Sanremo (fascia d'età 8-14 anni), nonché consigliere della stessa storica società e presidente del comitato regionale ligure della Federazione di canoa e kayak, dopo essere stato in passato fiduciario provinciale del Coni. A sua volta, Amabile è stato atleta dello stesso sodalizio di cui ora è allenatore e successivamente della Lega Navale sanremese. Quanto all'attività professionale, è stato macchinista delle Ferrovie dello Stato, dopo essersi diplomato perito elettronico.

Granero è in Liguria dal 1964, dopo la nascita a Torino cinque anni prima. Diplomato all'Istituto nautico di Imperia, ha prestato servizio militare in Marina, imbarcato con la qualifica di motorista. Nel 1981 è stato assunto dalla compagnia Agip Snam e destinato alla navigazione a bordo di petroliere, inizialmente come allievo ufficiale e in seguito con la promozione a secondo ufficiale di macchina. Successivamente ha deciso d'intraprendere un'attività nei settori metalmeccanico e teleria per barche a vela, avvicinandosi così al mondo delle regate costiere e di altura in Italia e Francia, partecipando direttamente alle gare. È istruttore federale di scuola a vela.

I Consoli del Mare 2026 riceveranno l'investitura ufficiale la mattina del 15 agosto al santuario della Madonna della Costa, preludio alla solenne celebrazione eucaristica per la ricorrenza dell'Assunta (in programma alle 11), presieduta dal vescovo Antonio Suetta.