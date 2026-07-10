Estate Latina al Roof Garden del Casinò: successo per gli ABC Studios, il 16 luglio tocca agli LDM Dancers

Grande partecipazione e tanta voglia di ballare per il secondo appuntamento con Estate Latina, la rassegna estiva ospitata dal Roof Garden del Casinò di Sanremo. La serata di ieri ha confermato il gradimento del format, che unisce l'offerta gastronomica alla musica e allo spettacolo dal vivo, trasformando il ristorante della casa da gioco in un punto di riferimento per gli appassionati dei ritmi caraibici. A conquistare il pubblico sono stati i ballerini degli ABC Studios Milano, protagonisti di un'esibizione che ha saputo coniugare tecnica, eleganza ed energia, coinvolgendo gli ospiti presenti in una serata all'insegna del divertimento.

Lo spettacolo non si è fermato alla performance sul palco. Al termine dell'esibizione, infatti, i professionisti degli ABC Studios hanno invitato i clienti a raggiungerli in pista, dando vita a un momento di festa condivisa che ha animato il Roof Garden fino a tarda sera. Tra salsa, bachata e ritmi latinoamericani, gli ospiti hanno potuto ballare insieme ai professionisti, vivendo un'esperienza immersiva in un'atmosfera raffinata ma allo stesso tempo conviviale. Una formula che continua a raccogliere consensi e che rappresenta uno degli elementi distintivi della rassegna estiva organizzata al Casinò di Sanremo.

"L'Estate Latina si conferma una scommessa vincente per il Roof Garden del Casinò di Sanremo. La formula che unisce la ristorazione di Igea Group alle performance artistiche di livello nazionale continua a riscontrare il massimo gradimento da parte dei nostri ospiti", sottolineano gli organizzatori, soddisfatti dell'ottima risposta del pubblico anche in questa seconda serata della manifestazione.

L'appuntamento è ora fissato per giovedì 16 luglio, quando il testimone passerà agli LDM Dancers, pronti a proporre nuove coreografie e uno spettacolo ricco di energia. Ad accompagnare la serata ci saranno anche l'animazione di Breidy El Camaleon e la musica di DJ Biscochito, che curerà la selezione musicale e la direzione artistica dell'evento. Il Roof Garden del Casinò si prepara così a un nuovo appuntamento dedicato ai colori, ai sapori e ai ritmi dei Caraibi, con l'obiettivo di regalare ancora una volta una serata all'insegna dell'intrattenimento e della partecipazione.