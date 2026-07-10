Ventimiglia celebra "Il volo dell’angelo" il romanzo protagonista delle serate culturali dell’Ente Agosto Medievale

L’evento, in programma per questa sera alle ore 21 presso il Centro Culturale San Francesco, rappresenta uno degli appuntamenti nel ricco calendario degli eventi collaterali della mostra dedicata ai palii e agli abiti storici organizzata dall’Ente Agosto Medievale.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione dell’Ente Agosto Medievale con la FIDAPA BPW Italy sezione di Ventimiglia, intende creare un ponte suggestivo tra il patrimonio storico della città e la narrazione contemporanea. Il Centro Culturale San Francesco, situato in via Garibaldi 37/A, si trasformerà per una sera in uno spazio di confronto e scoperta, accogliente e stimolante, dove il pubblico potrà immergersi nelle pagine del romanzo e nella storia locale.

Nata a Grosseto, Cristina Bianconi ha svolto una lunga carriera nella magistratura, ricoprendo incarichi presso la Procura di Torino e il Ministero della Giustizia. Ha partecipato a numerosi progetti e conferenze internazionali dedicati alla lotta contro la tratta di donne e minori, operando anche in diversi Paesi europei e africani. Collabora con associazioni impegnate nella tutela delle donne e dei minori. L'esperienza maturata nel corso della sua attività professionale costituisce uno dei riferimenti culturali e umani che caratterizzano la sua produzione narrativa.

Durante la serata, Cristina Bianconi dialogherà con la moderatrice Rita Zanolla, accompagnando i presenti in un viaggio all’interno del suo romanzo. Sarà un’occasione preziosa per approfondire i temi profondi dell’opera, conoscere i personaggi e le fonti di ispirazione che hanno dato vita a questa affascinante narrazione.

Ad arricchire ulteriormente l’atmosfera dell’incontro, alcuni brani eseguiti al pianoforte accompagneranno l’evento, regalando al pubblico momenti di intensa suggestione e contribuendo a renderlo ancora più coinvolgente.

L’evento sottolinea la volontà dell’Ente Agosto Medievale di arricchire le celebrazioni dedicate alla storia, ai costumi e alle antiche tradizioni di Ventimiglia con momenti di approfondimento culturale di grande valore. Queste iniziative sono pensate per coinvolgere un pubblico eterogeneo, animando gli spazi della mostra e offrendo nuove prospettive sulla ricchezza culturale della città.

L’ingresso alla serata è libero, un invito aperto a tutti coloro che desiderano scoprire e condividere emozioni attraverso le pagine di un romanzo unico nel suo genere.