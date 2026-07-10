Dopo il trionfo di Goran Bregović, la Sanremo Summer Symphony porta sul palco una leggenda del jazz: Kurt Elling incontra l’Orchestra Sinfonica di Sanremo (Foto e video)

È partita domenica sera con migliaia di spettatori a Pian di Nave la Sanremo Summer Symphony 2026. Il concerto gratuito di Goran Bregović ha inaugurato la stagione estiva del Comune di Sanremo trasformando il lungomare in una grande festa. Al centro della serata il progetto sinfonico “The Belly Button of the World”, affiancato dai grandi successi dell'artista bosniaco, in un viaggio musicale che ha saputo coinvolgere residenti, turisti e appassionati arrivati da tutta Italia.

Filippo Biolé presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, all’indomani del concerto ha commentato: "In questa musica che scava nella tradizione europea la nostra orchestra ha trovato una nuova occasione per misurarsi con nuovi linguaggi capaci di attrarre pubblico sempre più vasto, come dimostra la grandissima affluenza di domenica. Musica accessibile a tutti, grazie al supporto dell'assessore al Turismo Alessandro Sindoni che ha offerto il concerto alla città, permettendo ad un pubblico eterogeneo di ascoltare, scoprire e farsi conquistare da suoni che sono il patrimonio da cui hanno attinto tutti i grandi compositori di otto e novecento di cui la nostra Orchestra Sinfonica da sempre propone i capolavori classici".

Dopo la prima sanremese, l’Orchestra - diretta dal M° Danilo Rossi - ha seguito Bregović per la tappa romana di “The Belly Button of the World” esibendosi davanti a quasi 1400 persone nell'affascinante Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Ora la Sanremo Summer Symphony è pronta per riaccendere l’Auditorium Franco Alfano confermandosi una delle rassegne più originali del panorama nazionale: un cartellone che attraversa jazz, musica sinfonica, cantautorato e grandi produzioni internazionali, valorizzando il dialogo tra repertori e artisti provenienti da esperienze diverse.

"Siamo contenti di tornare all'Alfano - afferma Giancarlo De Lorenzo - ma eravamo comunque curiosi del risultato a Pian di Nave. Più di 2000 persone e un concerto bellissimo. Ora torniamo nella nostra casa estiva. Siamo onorati di avere il maestro con noi e ringraziamo Unojazz per la collaborazione".

Il primo appuntamento sabato 11 luglio alle ore 21.30 con uno dei più grandi interpreti del jazz mondiale: Kurt Elling, protagonista del concerto "Kurt Elling meets Orchestra Sinfonica di Sanremo", diretto dal M° Angelo Valori e realizzato in collaborazione con UnoJazz&Blues Sanremo. Due volte vincitore del GRAMMY Award e candidato al premio per ben sedici volte, Kurt Elling è considerato una delle voci più autorevoli del jazz contemporaneo. Il New York Times lo ha

definito "the standout male jazz vocalist of our time", mentre il Guardian lo ha descritto come "a kind of Sinatra with superpowers".

"Per me è la prima volta a Sanremo - afferma Helling - Questa città è famosissima, mi fa molto piacere essere qui. Sono felicissimo per i musicisti con cui potrò lavorare, oltre che con l'amico e collega Valori. La musica è una sfida che dura per tutta la vita, un modo per conoscere amici e colleghi, il senso della vita. Conosco poi la musica cantautorale italiana, ieri sera parlavo col maestro Valori di Luigi Tenco, mi piace conoscere la musica di tutti i luoghi che visito".

Una piccola anticipazione sul concerto di domani: "Saranno suonate diverse canzoni, che arriveranno da diverse realtà musicali".

Nel corso di oltre venticinque anni di carriera ha ridefinito le possibilità espressive del vocal jazz grazie a un timbro baritonale inconfondibile, a una tecnica straordinaria che unisce swing, scat, vocalese e improvvisazione. La sua carriera lo ha portato a collaborare con autentiche leggende del jazz come Branford Marsalis, Danilo Pérez, Charlie Hunter, Bob Mintzer e gli Yellowjackets, oltre a esibirsi con alcune delle più prestigiose orchestre del mondo, tra cui la New York Philharmonic e la BBC Concert Symphony Orchestra. Raffinato autore di testi per celebri composizioni nate come brani strumentali, nel 2024 ha conquistato anche Broadway interpretando Hermes nel musical

pluripremiato Hadestown.

Alla direzione il M° Angelo Valori, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra tra i più apprezzati del panorama italiano che racconta: "Sono molto felice di tornare a collaborare con i fantastici musicisti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, soprattutto perché avremo la possibilità di suonare con Kurt Elling, uno dei più importanti cantanti Jazz al mondo, con il suo stile inconfondibile che unisce scat, vocalese, la delicatezza del Crooner alla potenza di una

voce con un’estensione formidabile. Un concerto da non perdere!".

L'incontro tra la straordinaria vocalità di Elling e il suono dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo promette una serata di altissimo livello artistico, capace di conquistare sia gli appassionati di jazz che il pubblico della grande musica dal vivo.

I biglietti sono disponibili in prevendita online.

Sarà anche possibile acquistare i biglietti di ingresso per i concerti della stagione estiva fino al 21 agosto dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ogni Lunedì, Mercoledì e Venerdì presso il chiosco di piazza Colombo a Sanremo e ogni Martedì e Giovedì presso gli uffici della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo in Corso Cavallotti, 51 - Primo Piano Villa Zirio. Il giorno di ogni concerto la biglietteria dell’Auditorium Franco Alfano di Sanremo, con ingresso da via Roccasterone, 2 sarà aperta a partire dalle ore 20:00.



PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA SANREMO SUMMER SYMPHONY

domenica

19 luglio

ore 21.30

Ana Carla Maza - Alamar Symphonic Concert

con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

direttore M° Jan Talich

Tra le compositrici e violoncelliste più sorprendenti della nuova scena internazionale, Ana Carla Maza – non ancora trentenne – ha già portato la sua musica sui palcoscenici di prestigiose orchestre europee come la Geneva Camerata, la South Bohemian Philharmonic, l’Orquestra Jove de Mallorca e la Liepaja Symphony Orchestra. Con il violoncello protagonista assoluto, intreccia son cubano, tango, bossa nova e ritmi afro-cubani con la ricchezza armonica della tradizione classica, dando vita a un linguaggio originale e potente. La versione orchestrale del progetto Alamar ridefinisce il dialogo tra jazz latino e sinfonismo in una dimensione internazionale: non un semplice concerto, ma una vera partnership creativa in cui l’orchestra è chiamata a superare i ruoli tradizionali, entrando in uno scambio dinamico e coinvolgente.

Info, programma e biglietti:

https://www.sanremosummersymphony.com/19-luglio-ana-carla-maza-alamar-sym

ponic-concert/



venerdì

24 luglio

ore 21.30

Raiz con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

direttore M° Vincenzo Campagnoli

Inconfondibile voce degli Almamegretta e interprete tra i più intensi della scena italiana, Raiz è un artista che ha saputo unire radici mediterranee, world music ed elettronica in uno stile personalissimo. Negli anni ha portato avanti vari progetti personali e numerose collaborazioni (dai Massive Attack a Fausto Mesolella a Lucariello, autori insieme di “Aria”, brano simbolo della stagione finale della serie televisiva Gomorra). Negli ultimi anni si è affermato anche come attore recitando in vari film (Passione di John Turturro, Ammore e Malavita dei Manetti Bros, Mixed by Erri di Sidney Sibilia ed Io sono Rosa Ricci) e fiction (I Bastardi di Pizzofalcone e la serie Mare Fuori dove interpreta il ruolo di don Salvatore Ricci). Accompagnato in scena, anche questa volta, dai Radicanto e per la prima volta con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo proporrà un percorso musicale che esalta le contaminazioni culturali tra la canzone napoletana e la scena internazionale. LE NEWS DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

Info, programma e biglietti:

https://www.sanremosummersymphony.com/24-luglio-raiz-e-orchestra-sinfonica-di

-sanremo/



mercoledì

29 luglio

ore 21.30

Filippo Graziani con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

direttore M° Marco Bellasi

Filippo Graziani rende omaggio all’eredità artistica del padre Ivan Graziani, figura centrale della canzone d’autore italiana. Un progetto che unisce memoria e attualità, le canzoni che hanno segnato un’epoca rivivono in una nuova veste sinfonica, celebrando un repertorio che continua a parlare a generazioni diverse.

Info, programma e biglietti:

https://www.sanremosummersymphony.com/29-luglio-filippo-graziani-e-orchestra-s

infonica-di-sanremo/



lunedì

10 agosto

ore 21.30

“Indimenticabile Whitney” con Belinda Davids e l’Orchestra Sinfonica

di Sanremo

direttore M° Roberto Molinelli

Un omaggio emozionante a Whitney Houston, icona assoluta del pop e del soul, la cui voce ha segnato intere generazioni. A interpretare questo repertorio immortale è Belinda Davids, artista di straordinaria potenza vocale e carisma scenico, capace di restituire con eleganza e intensità l’anima delle grandi hit. Sul podio il M° Roberto Molinelli, autore degli arrangiamenti sinfonici, che donano nuova profondità e luce a brani senza tempo come I Will Always Love You, One Moment in Time, I Wanna Dance with Somebody e So Emotional. Un viaggio attraverso tutta la carriera della Houston, tra ballate indimenticabili ed esplosioni di energia, in cui ogni canzone diventa racconto, memoria e celebrazione di un talento unico che continua a vivere nel cuore del pubblico.

Info, programma e biglietti:

https://www.sanremosummersymphony.com/10-agosto-belinda-davids-indimentica

bile-whitney-con-orchestra-sinfonica-di-sanremo/



giovedì

13 agosto

ore 21.30

PRIMA ASSOLUTA

"Tra il mare e le stelle"

un concerto liberamente ispirato alla vita di Lucio Dalla

direttore M° Giancarlo De Lorenzo

Testi di Davide Mancini e Marco Alemanno

Regia di Marco Alemanno

Un concerto-spettacolo liberamente ispirato alla vita di Lucio Dalla. Un omaggio raffinato e poetico all’universo del grande cantautore, interpretato dalle voci complementari di Gabriella Martinelli e Peppe Voltarelli. I testi sono curati e interpretati dall’attore Davide Mancini e Marco Alemanno. Quest’ultimo impegnato anche nella regia del concerto. A dare una veste sinfonica inedita ai grandi successi di Dalla, gli arrangiamenti del M° Valter Sivilotti. Alla direzione del concerto il M° Giancarlo De Lorenzo. Il progetto è impreziosito da un elemento di straordinario valore artistico: il manifesto utilizza un ritratto d’autore - e scatto rimasto fino ad oggi inedito - firmato da Renzo Chiesa.

Info, programma e biglietti:

https://www.sanremosummersymphony.com/13-agosto-tra-il-mare-e-le-stelle-un-c

oncerto-liberamente-ispirato-alla-vita-di-lucio-dalla/



martedì

18 agosto

ore 21.30

Paola Turci con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

e la partecipazione di Gino Castaldo

direttore M° Valter Sivilotti

Un concerto capace di unire musica e racconto. Paola Turci, tra le voci più autorevoli e sensibili della canzone italiana, ripercorrerà, in una raffinata veste sinfonica, i brani più significativi del proprio repertorio e quello di voci femminili che hanno segnato la storia con atteggiamenti e scelte musicali coraggiose, ribelli e anticonformiste. A impreziosire la serata la partecipazione di Gino Castaldo, tra i più importanti giornalisti e critici musicali italiani, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra parole, memoria e canzoni.

Info, programma e biglietti:

https://www.sanremosummersymphony.com/18-agosto-paola-turci-e-orchestra-sinf

onica-di-sanremo/

venerdì

21 agosto

ore 21.30

Break Free - LONG LIVE THE QUEEN

con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

direttore M° Ernesto Colombo

Break Free è tra le più autorevoli tribute show internazionali dedicati ai Queen. In un periodo in cui ricorre l’anniversario legato alla figura di Freddie Mercury e all’eredità della band britannica, lo spettacolo celebra uno dei repertori più iconici della storia del rock. L’incontro con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo amplificherà la potenza di brani immortali come vere e proprie suite sinfoniche, in una serata che si preannuncia spettacolare!

Info, programma e biglietti:

https://www.sanremosummersymphony.com/21-agosto-break-free-long-live-the-qu

een-con-orchestra-sinfonica-di-sanremo



I PARTNER

Per il terzo anno Divani & Divani by Natuzzi di Sanremo sarà partner della Sanremo Summer Symphony, rendendo più confortevole al pubblico assistere agli eventi dell’Alfano allestendo l’auditorium con comodi cuscini. Natuzzi, è un’azienda leader nel settore dell’arredamento - conosciuta in tutto il mondo come una vera eccellenza italiana - forte di una rete distributiva invidiabile, Divani & Divani è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 70 negozi. A Sanremo, lo showroom ha aperto nel marzo del 1994. Due anni fa l’inizio della nuova gestione della “Emme Design” di Giulio Mascarello e Andrea Massaro che ha dato nuova vitalità ad una storia trentennale, distinguendosi anche per varie iniziative di carattere sociale e culturale. Tra i partner anche Generali Italia Sanremo che ha accompagnato anche alcuni concerti della stagione invernale. In Generali, la Cultura non è un concetto astratto ma è ciò che dà forma alla mentalità alla base di ogni interazione: alimenta il coinvolgimento, accelera l’esecuzione e rafforza l’umanità che caratterizza ogni attività del brand. Una Cultura che va oltre il luogo di lavoro e la filiale e si estende alle comunità di cui sopra.