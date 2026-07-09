Secondo concerto delle serate organistiche leonardiane al Duomo San Maurizio di Imperia

Giovedì 9 Luglio 2026 alle ore 21 la XVI Stagione delle “Serate Organistiche Leonardiane”, il festival internazionale d'organo della Città di Imperia,

Dopo il primo appuntamento con il concerto inaugurale presso la Basilica di San Giovanni di Imperia Oneglia, il Festival entra nel vivo con il M° Luca Gorla, giovane organista italiano che proporrà un programma di ampio raggio storico, da Bach a Mendelsshon, a Bossi che ben si sposa con le sonorità timbriche del maestoso organo della Concattedrale di San Maurizio a Imperia Porto Maurizio.

Il M° Luca Gorla ha iniziato gli studi musicali all’età di sei anni. Formatosi dapprima presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como, si è diplomato cum laude in Organo e Composizione organistica nella classe di E. Viccardi presso il Conservatorio “A.Boito” di Parma. Ha successivamente conseguìto il post-gradum in organo sotto la guida di R. Marini presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra a Roma. Ha tenuto numerosi concerti organistici, sia in Italia che all’estero, figurando all’interno di rassegne quali: Kirchenmusik (Bachstadt Ohrdruf, Germania), Gräfenhainer Musiksommer 2025 (Gräfenhain, Germania), Pontremoli Organ Festival per citarne alcuni. Nel settembre 2019 è risultato vincitore del terzo premio (nella propria categoria) del Primo concorso organistico internazionale “Fondazione Friuli” per giovani organisti. Finalista nella sezione “Organo” del Premio nazionale delle arti 2019, è stato insignito di una speciale menzione da parte della giuria. Nel marzo 2025 ha vinto il secondo premio all’VIII edizione del concorso organistico internazionale “Organi Storici del Basso Friuli”, mentre nel maggio del 2026 ha vinto il 1° premio alla XII edizione del concorso organistico internazionale “R. Benedet” di Bibione. Insegna organo ed improvvisazione organistica presso la Scuola Diocesana di Musica e Sacra Liturgia di Como. È inoltre titolare della cattedra di Ear Training e di una delle cattedre d’organo presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra a Milano

L’appuntamento successivo fissato per il 16 luglio 2026 vedrà protagonista l’organista tedesco Winfried Lishtsheidel presso la Concattedrale di San Maurizio e compagni Martiri.

L’ingresso è libero.