Pigna e Buggio, estate 2026 ricca di eventi: quattro mesi tra musica, teatro, tradizioni e sapori dell'alta Val Nervia

Cultura, tradizioni, musica, teatro e sapori del territorio. Sono questi gli ingredienti del calendario estivo 2026 promosso dal Comune di Pigna, dall'ASD Pignese e dalla Pro Loco Pigna-Buggio, che animerà i due caratteristici borghi dell'Alta Val Nervia da giugno fino a ottobre. Un programma pensato per residenti e visitatori che punta a valorizzare le peculiarità del territorio attraverso eventi capaci di unire intrattenimento, aggregazione e promozione delle tradizioni locali.

L'estate è iniziata lo scorso 24 giugno a Buggio con i festeggiamenti dedicati al patrono San Giovanni, ma il cuore della manifestazione entrerà nel vivo a luglio con una lunga serie di appuntamenti che spaziano dalla musica al teatro. Tra gli eventi più attesi figurano il Jazz Valley Festival del 10 luglio, con il concerto del gruppo In Da Funk, e la rassegna bandistica "Raimondo Redento", che porterà a Pigna alcune delle più apprezzate bande musicali del territorio ligure. Non mancheranno inoltre spettacoli itineranti, rappresentazioni teatrali e iniziative dedicate alla valorizzazione delle identità locali e dei rapporti transfrontalieri.

Particolarmente significativa sarà la Festa della Lavanda del 19 luglio, appuntamento ormai tradizionale che unirà esposizioni, prodotti tipici e momenti culturali nel centro storico di Pigna. Sempre nel mese di luglio spazio anche alla rassegna teatrale con compagnie provenienti da Ospedaletti, Camporosso e altre realtà del Ponente ligure, mentre la musica bandistica accompagnerà più serate in Piazza XX Settembre. Da segnalare anche l'iniziativa "Tutta la Valle balla", che vedrà protagonisti musicisti olandesi della carovana proveniente da Eindhoven.

Ad agosto il calendario proseguirà con una nuova serie di eventi pensati per coinvolgere tutte le fasce d'età. Si partirà con gli spettacoli teatrali della Compagnia du Teatru Ventemigliusu e della Compagnia Stabile di Sanremo, per poi lasciare spazio alla giornata dedicata ai bambini, alle serate gastronomiche e alla tradizionale Festa del "Gran Pistau in tru cupu", riconosciuta come "Evento Autentico" della Regione Liguria. Tra gli appuntamenti più partecipati si annunciano anche la Raviolata d'estate e la Festa di San Rocco, entrambe accompagnate da musica dal vivo.

Il programma proseguirà a settembre con eventi sportivi e culturali. Dal trial non competitivo del Torarando alla marcia "Una marcia in più", fino ai concerti corali e alle serate dedicate alle canzoni dialettali. Il mese si concluderà con la Festa Patronale di San Michele, mentre l'ultimo appuntamento della stagione sarà la tradizionale Festa della Caldarrosta in programma a Buggio l'11 ottobre, che chiuderà ufficialmente un'estate ricca di iniziative tra i due borghi della Val Nervia.

Il programma completo

GIUGNO

Mercoledì 24 giugno

Buggio

Festeggiamenti del Patrono San Giovanni

LUGLIO

Sabato 4 luglio – dalle 11.00 alle 17.00

Rifugio Muratone, Comune di Pigna

Incontro delle Comunità di Rocchetta Nervina, Pigna e Saorge

Venerdì 10 luglio – ore 21.30

Buggio, Piazza Vittorio Emanuele II

Jazz Valley Festival

Concerto del gruppo In Da Funk

Lunedì 13 luglio – ore 21.30

Pigna, Piazza XX Settembre

Rassegna Bandistica "Raimondo Redento"

Banda Musicale di Dolceacqua

Mercoledì 15 luglio – ore 21.00

Pigna, Piazza XX Settembre

Spettacolo itinerante per il centro storico

Scuola di Teatro Hic et Nunc

Domenica 19 luglio – dalle 9.30 alle 18.00

Pigna, centro storico

Festa della Lavanda

Mostra fotografica "Fuori sentiero"

Lunedì 20 luglio – ore 21.30

Pigna, Piazza XX Settembre

Rassegna Bandistica "Raimondo Redento"

Banda Musicale di Diano Marina

Martedì 21 luglio – ore 21.00

Pigna, Tensostruttura Campo Sportivo

Rassegna Teatrale

Compagnia Nasciüi pè rie di Ospedaletti

Sabato 25 luglio – dalle 17.00 alle 23.00

Pigna, Piazza XX Settembre

"Tutta la Valle balla"

La Carovana da Eindhoven a Pigna

Domenica 26 luglio – ore 21.00

Pigna, Tensostruttura Campo Sportivo

Rassegna Teatrale

Compagnia Chei da Luna Bona di Camporosso

Giovedì 30 luglio – ore 21.30

Pigna, Piazza XX Settembre

Rassegna Bandistica "Raimondo Redento"

Banda Musicale di Apricale

AGOSTO

Domenica 2 agosto – ore 21.00

Pigna, Tensostruttura Campo Sportivo

Rassegna Teatrale

Compagnia du Teatru Ventemigliusu

Lunedì 3 agosto – dalle 16.00 alle 23.00

Pigna, centro storico

Giornata per bambini: Giochi antichi

Mercoledì 5 agosto – ore 21.00

Pigna, Tensostruttura Campo Sportivo

Rassegna Teatrale

Compagnia Stabile di Sanremo

Martedì 11 agosto – ore 21.30

Pigna, Tensostruttura Campo Sportivo

Rassegna Bandistica "Raimondo Redento"

Banda Musicale L'Alpina di Pigna

Mercoledì 12 agosto – ore 20.00

Buggio

Festa del "Gran Pistau in tru cupu"

Giovedì 13 agosto – ore 20.00

Pigna, Tensostruttura Campo Sportivo

Raviolata d'estate con i Green Heart

Domenica 16 agosto – ore 20.00

Pigna, Tensostruttura Campo Sportivo

Festa di San Rocco con I Braida

Mercoledì 19 agosto – ore 21.00

Pigna

Gara di Burraco

Giovedì 20 agosto – ore 21.00

Pigna

Gara di Belotta

SETTEMBRE

Domenica 6 settembre – ore 7.00

Torarando

Furious Trial non competitivo

Domenica 20 settembre – ritrovo ore 7.00

Pigna, Piazza XX Settembre

"Una marcia in più"

Sabato 26 settembre – ore 17.00

Pigna, centro storico

Concerto dei cori Les Choeurs du Mercantur e Troubar Clair

Lunedì 28 settembre – ore 21.00

Pigna, Tensostruttura Campo Sportivo

"Un salto nel passato"

Canzoni dialettali

Martedì 29 settembre

Festa Patronale di San Michele

OTTOBRE

Domenica 11 ottobre