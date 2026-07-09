Pigna e Buggio, estate 2026 ricca di eventi: quattro mesi tra musica, teatro, tradizioni e sapori dell'alta Val Nervia

Cultura, tradizioni, musica, teatro e sapori del territorio. Sono questi gli ingredienti del calendario estivo 2026 promosso dal Comune di Pigna, dall'ASD Pignese e dalla Pro Loco Pigna-Buggio, che animerà i due caratteristici borghi dell'Alta Val Nervia da giugno fino a ottobre. Un programma pensato per residenti e visitatori che punta a valorizzare le peculiarità del territorio attraverso eventi capaci di unire intrattenimento, aggregazione e promozione delle tradizioni locali.
L'estate è iniziata lo scorso 24 giugno a Buggio con i festeggiamenti dedicati al patrono San Giovanni, ma il cuore della manifestazione entrerà nel vivo a luglio con una lunga serie di appuntamenti che spaziano dalla musica al teatro. Tra gli eventi più attesi figurano il Jazz Valley Festival del 10 luglio, con il concerto del gruppo In Da Funk, e la rassegna bandistica "Raimondo Redento", che porterà a Pigna alcune delle più apprezzate bande musicali del territorio ligure. Non mancheranno inoltre spettacoli itineranti, rappresentazioni teatrali e iniziative dedicate alla valorizzazione delle identità locali e dei rapporti transfrontalieri.
Particolarmente significativa sarà la Festa della Lavanda del 19 luglio, appuntamento ormai tradizionale che unirà esposizioni, prodotti tipici e momenti culturali nel centro storico di Pigna. Sempre nel mese di luglio spazio anche alla rassegna teatrale con compagnie provenienti da Ospedaletti, Camporosso e altre realtà del Ponente ligure, mentre la musica bandistica accompagnerà più serate in Piazza XX Settembre. Da segnalare anche l'iniziativa "Tutta la Valle balla", che vedrà protagonisti musicisti olandesi della carovana proveniente da Eindhoven.
Ad agosto il calendario proseguirà con una nuova serie di eventi pensati per coinvolgere tutte le fasce d'età. Si partirà con gli spettacoli teatrali della Compagnia du Teatru Ventemigliusu e della Compagnia Stabile di Sanremo, per poi lasciare spazio alla giornata dedicata ai bambini, alle serate gastronomiche e alla tradizionale Festa del "Gran Pistau in tru cupu", riconosciuta come "Evento Autentico" della Regione Liguria. Tra gli appuntamenti più partecipati si annunciano anche la Raviolata d'estate e la Festa di San Rocco, entrambe accompagnate da musica dal vivo.
Il programma proseguirà a settembre con eventi sportivi e culturali. Dal trial non competitivo del Torarando alla marcia "Una marcia in più", fino ai concerti corali e alle serate dedicate alle canzoni dialettali. Il mese si concluderà con la Festa Patronale di San Michele, mentre l'ultimo appuntamento della stagione sarà la tradizionale Festa della Caldarrosta in programma a Buggio l'11 ottobre, che chiuderà ufficialmente un'estate ricca di iniziative tra i due borghi della Val Nervia.
Il programma completo
GIUGNO
Mercoledì 24 giugno
- Buggio
- Festeggiamenti del Patrono San Giovanni
LUGLIO
Sabato 4 luglio – dalle 11.00 alle 17.00
- Rifugio Muratone, Comune di Pigna
- Incontro delle Comunità di Rocchetta Nervina, Pigna e Saorge
Venerdì 10 luglio – ore 21.30
- Buggio, Piazza Vittorio Emanuele II
- Jazz Valley Festival
- Concerto del gruppo In Da Funk
Lunedì 13 luglio – ore 21.30
- Pigna, Piazza XX Settembre
- Rassegna Bandistica "Raimondo Redento"
- Banda Musicale di Dolceacqua
Mercoledì 15 luglio – ore 21.00
- Pigna, Piazza XX Settembre
- Spettacolo itinerante per il centro storico
- Scuola di Teatro Hic et Nunc
Domenica 19 luglio – dalle 9.30 alle 18.00
- Pigna, centro storico
- Festa della Lavanda
- Mostra fotografica "Fuori sentiero"
Lunedì 20 luglio – ore 21.30
- Pigna, Piazza XX Settembre
- Rassegna Bandistica "Raimondo Redento"
- Banda Musicale di Diano Marina
Martedì 21 luglio – ore 21.00
- Pigna, Tensostruttura Campo Sportivo
- Rassegna Teatrale
- Compagnia Nasciüi pè rie di Ospedaletti
Sabato 25 luglio – dalle 17.00 alle 23.00
- Pigna, Piazza XX Settembre
- "Tutta la Valle balla"
- La Carovana da Eindhoven a Pigna
Domenica 26 luglio – ore 21.00
- Pigna, Tensostruttura Campo Sportivo
- Rassegna Teatrale
- Compagnia Chei da Luna Bona di Camporosso
Giovedì 30 luglio – ore 21.30
- Pigna, Piazza XX Settembre
- Rassegna Bandistica "Raimondo Redento"
- Banda Musicale di Apricale
AGOSTO
Domenica 2 agosto – ore 21.00
- Pigna, Tensostruttura Campo Sportivo
- Rassegna Teatrale
- Compagnia du Teatru Ventemigliusu
Lunedì 3 agosto – dalle 16.00 alle 23.00
- Pigna, centro storico
- Giornata per bambini: Giochi antichi
Mercoledì 5 agosto – ore 21.00
- Pigna, Tensostruttura Campo Sportivo
- Rassegna Teatrale
- Compagnia Stabile di Sanremo
Martedì 11 agosto – ore 21.30
- Pigna, Tensostruttura Campo Sportivo
- Rassegna Bandistica "Raimondo Redento"
- Banda Musicale L'Alpina di Pigna
Mercoledì 12 agosto – ore 20.00
- Buggio
- Festa del "Gran Pistau in tru cupu"
Giovedì 13 agosto – ore 20.00
- Pigna, Tensostruttura Campo Sportivo
- Raviolata d'estate con i Green Heart
Domenica 16 agosto – ore 20.00
- Pigna, Tensostruttura Campo Sportivo
- Festa di San Rocco con I Braida
Mercoledì 19 agosto – ore 21.00
- Pigna
- Gara di Burraco
Giovedì 20 agosto – ore 21.00
- Pigna
- Gara di Belotta
SETTEMBRE
Domenica 6 settembre – ore 7.00
- Torarando
- Furious Trial non competitivo
Domenica 20 settembre – ritrovo ore 7.00
- Pigna, Piazza XX Settembre
- "Una marcia in più"
Sabato 26 settembre – ore 17.00
- Pigna, centro storico
- Concerto dei cori Les Choeurs du Mercantur e Troubar Clair
Lunedì 28 settembre – ore 21.00
- Pigna, Tensostruttura Campo Sportivo
- "Un salto nel passato"
- Canzoni dialettali
Martedì 29 settembre
- Festa Patronale di San Michele
OTTOBRE
Domenica 11 ottobre
- Buggio
- Festa della Caldarrosta ("Evento Autentico" Regione Liguria)