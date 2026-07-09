Bajardo Lectures, torna l’Università d’Estate tra cultura, musica e storia: sei appuntamenti dal 25 luglio al 29 agosto

Prende il via il 25 luglio la nuova edizione di "Bajardo Lectures – Università d’Estate in Castel Bajardo", la rassegna culturale ideata e promossa dall’Accademia della Pigna di Sanremo con il concorso dell’associazione Alfieri di Castel Bajardo e il patrocinio del Comune. Inserita nel più ampio cartellone estivo predisposto dagli "Amici di Bajardo", la manifestazione proporrà fino al 29 agosto un ciclo di incontri settimanali dedicati a letteratura, spiritualità, storia, antropologia e musica, con appuntamenti a ingresso libero e gratuito.

La rassegna sarà inaugurata sabato 25 luglio nella suggestiva cornice della Chiesa Vecchia con la lezione del monaco buddhista Dharmapala, al secolo Claudio Torrero, già docente di filosofia e attivo testimone di spiritualità nel dibattito internazionale contemporaneo. Il religioso interverrà sul tema "Il monachesimo buddhista e lo spirito cavalleresco", proponendo una riflessione che intreccia tradizione religiosa e valori della cavalleria.

Sabato 1° agosto spazio invece a un reading teatrale con musica dal titolo "Tant que vivray. Gesta, amore e morte del Cavalier Bajardo". L’evento ripercorrerà poeticamente la vita e la fine eroica di Pierre Terrail, signore di Bayard, considerato l’ultimo grande cavaliere della tradizione medievale pur essendo vissuto in piena Età Moderna. Il testo, tratto da un’opera dello scrittore Domenico Tumiati e adattato dal professor Alberto Rizzuti, vedrà la partecipazione dello stesso musicologo dell’Università di Torino per l’esecuzione delle musiche, mentre la voce narrante sarà affidata all’attore Marcello Spinetta del Teatro Stabile di Torino.

Sabato 8 agosto l’attenzione si sposterà sulla storia del Ponente ligure con l’intervento dello storico imperiese Giampiero Laiolo, che parlerà di "I clan famigliari del Ponente", tema al centro di un suo recente saggio, con un approfondimento inedito dedicato alla "parentella" dei Rubino di Bajardo. Domenica 16 agosto alle 21.00, nei giardini del Tiglio, si terrà invece il Concerto di Mezz’Estate con Freddy Colt e i suoi Swing Kids, orchestra che celebra i dieci anni di attività e che farà rivivere l’età d’oro della canzone sincopata italiana con brani di Kramer, Barzizza, Natalino Otto, Luttazzi e del Quartetto Cetra.

Gli ultimi due appuntamenti sono in programma sabato 22 agosto alle 18.00, quando il ricercatore e docente di Antropologia culturale Alessio Bellini terrà la conferenza "Regalità e potere presso gli Antichi Liguri", e sabato 29 agosto con la Prima Assise d’Estate degli Accademici della Pigna e la Lectio Magistralis del Gran Cancelliere Alberto Guglielmi Manzoni. Tutti gli incontri saranno introdotti dal direttore artistico Freddy Colt e successivamente pubblicati sul canale YouTube Bajardo Lectures, così da essere fruibili anche online. Gli organizzatori invitano comunque il pubblico ad assistere dal vivo agli appuntamenti, per godere del panorama e del clima unico del borgo montano di Bajardo.