Sanremo: nuova sede della Polizia Municipale dietro l'Annonario, approvato oggi dalla Giunta il progetto esecutivo

E’ stato approvato, questa mattina dalla Giunta comunale di Sanremo, il progetto esecutivo per la nuova sede della Polizia Municipale in via Pietro Agosti 1, dietro il Mercato Annonario. Un cambiamento di rotta per la caserma della Polizia Municipale che, da tempo attende lo spostamento dopo quello eseguito oltre 20 anni fa, da palazzo Bellevue a Villa Margotta. Il progetto approvato dalla Giunta matuziana è stato redatto dagli architetti Magda Di Domenico e, Antonello Spalla e Federica Viale insieme agli ingegneri Angelo Semeria e Manuela Dellerba.

Il costo totale, lo ricordiamo, è di due milioni e 416mila euro, dei quali 916mila per l’acquisto dell’immobile e circa 1,5 milioni per la ristrutturazione e la messa a norma dello stesso. Il progetto prevede la ristrutturazione del secondo piano dell’immobile, dove gli agenti della Municipale lavoreranno su una superficie di circa 815 metri quadri mente al di sopra dell’immobile avranno a disposizione una terrazza da circa 300 mq. Previsti circa 20 uffici con un front office, una sala riunioni ed altri locali come magazzini e spogliatoi con docce. L’acquisto dell’immobile da parte del Comune, dalla Cds Srl, è stato portato a termine con circa 350mila euro mentre i restanti sono da annoverare come oneri di urbanizzazione della società proprietaria.

Il progetto proviene dalla precedente Amministrazione comunale che, nel luglio del 2023, aveva provveduto all’acquisto della porzione dell’edificio e finanziato già il primo lotto di lavori. “Con l’approvazione di questa mattina, che ha dato il via all’esecutivo al primo lotto di lavori, prosegue l’iter per la nuova sede della Polizia locale. Ora auspichiamo che si possa rapidamente avviare la gara d’appalto per la ristrutturazione e l’adeguamento degli spazi destinati agli uffici. Durante l’analisi degli equilibri di bilancio, che saranno affrontati dal Consiglio comunale entro la fine di questo mese, vogliamo destinare parte dell’avanzo di amministrazione al finanziamento del secondo lotto, che riguarderà gli interventi sul tetto che sarà adibito a parcheggio di servizio”, dichiara il sindaco Alessandro Mager.

“Il cronoprogramma prevede il bando di gara subito dopo l’estate, entro la fine dell’anno inizieranno i lavori che si concluderanno in circa 12 mesi – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - La nuova sede della polizia locale, oltre a vantaggi economici essendo di proprietà comunale, offrirà benefìci anche in termini di raggiungibilità da parte dell’utenza e della possibilità di parcheggi. Inoltre, si trova in un’area strategica, aumentando quindi il livello di sicurezza del centro. Il personale potrà poi lavorare in un ambiente nuovo, studiato appositamente per soddisfare tutte le esigenze operative del Comando, in spazi funzionali e confortevoli”.

L’edificio, visto anche il ruolo di Centrale Operativa di coordinamento in caso di emergenze, ha tutte le caratteristiche antisismiche necessarie. Il progetto presenta poi criteri di sostenibilità per ridurne l’impatto ambientale, attraverso l’utilizzo di materiali riciclati per diminuire il fabbisogno di materie prime.

Al momento il Comune paga un canone d’affitto per Villa Margotta (l’attuale sede della Municipale) pari a 720mila euro per 6 anni (dal 2022 al 2028). I costi di ristrutturazione saranno coperti con la contrazione di un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti ma, ovviamente, il Comune avrà successivamente un calo dei costi, visto che non dovrà più pagare un affitto di circa 120mila euro l’anno per Villa Margotta.