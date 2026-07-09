Pigna, al via la rassegna musicale bandistica dedicata a Raimondo Redento: quattro serate tra luglio e agosto

Prenderà il via il prossimo 13 luglio a Pigna la rassegna musicale bandistica dedicata a Raimondo Redento, fondatore della Banda Musicale "L'Alpina". L'iniziativa, in programma tra luglio e agosto 2026, proporrà quattro appuntamenti all'insegna della musica dal vivo, valorizzando una tradizione profondamente radicata nel territorio e rendendo omaggio a una figura che ha lasciato un segno importante nella storia musicale del paese. Gli spettacoli si svolgeranno con inizio alle 21.30, coinvolgendo alcune delle più apprezzate realtà bandistiche della provincia e del Ponente ligure, in un calendario pensato per residenti, appassionati e turisti.

Ad aprire la manifestazione, lunedì 13 luglio, sarà la Banda Musicale di Dolceacqua, che si esibirà in piazza XX Settembre. Il secondo appuntamento è in programma lunedì 20 luglio, sempre alle 21.30 nella stessa location, con la Banda Musicale Città di Diano Marina. La rassegna proseguirà quindi giovedì 30 luglio, ancora in piazza XX Settembre, con il concerto della Banda Musicale di Apricale, chiamata a portare a Pigna il proprio repertorio in una serata dedicata alla grande tradizione bandistica.

La manifestazione si concluderà martedì 11 agosto con l'esibizione della Banda Filarmonica "L'Alpina" di Pigna, formazione simbolo della comunità e legata indissolubilmente alla figura di Raimondo Redento. Il concerto finale si terrà nella tensostruttura "Prato Giaira", sempre con inizio alle 21.30, e rappresenterà il momento conclusivo di una rassegna che intende celebrare la musica come occasione di incontro, condivisione e valorizzazione delle tradizioni locali.

Un elemento comune unirà tutti gli appuntamenti del cartellone. Come evidenziato dagli organizzatori, tutti i programmi dei concerti condivideranno una partitura di un brano composto dal Maestro Raimondo Redento, un omaggio concreto alla sua produzione musicale e al contributo offerto alla crescita della cultura bandistica del territorio. L'iniziativa è promossa dal Comune di Pigna, che rinnova così un appuntamento capace di coniugare memoria, cultura e spettacolo nel cuore dell'entroterra imperiese.