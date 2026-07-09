Al via “Bici in Comune 2026”: 9 escursioni cicloturistiche gratuite e tour enogastronomici alla scoperta dell'Alta Valle Argentina

I Comuni di Triora, Molini di Triora e Montalto Carpasio, con la partecipazione finanziaria di Sport e Salute e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ed in collaborazione con CNA lanciano un ricco calendario di appuntamenti su due ruote tra sport, natura e sapori tipici.

Rendere i comuni più smart, attivi e valorizzare l'immenso patrimonio naturalistico ed enogastronomico dell'entroterra ligure. Nasce con questo obiettivo il cartellone di eventi del progetto “Bici in Comune”, che vedrà protagonisti nel 2026 i territori di Triora, Molini di Triora e Montalto Carpasio.

Un totale di 9 escursioni guidate gratuite in bicicletta (sia su strada che in mountain bike ed e-bike) pensate per far vivere a residenti e turisti un’esperienza immersiva unica. Ad arricchire l’offerta, sono previsti speciali tour con tappe enogastronomiche in concomitanza con le sagre tradizionali della zona, unendo la passione per il ciclismo alla scoperta dei sapori tipici locali.

Le escursioni saranno guidate da accompagnatori cicloturistici esperti. Per chi non possiede un mezzo proprio, l'organizzazione mette a disposizione 7 e-bike.

Il ritrovo per ogni appuntamento è fissato alle ore 9:00, con pranzo incluso e rientro nel pomeriggio.

Il programma si divide tra le spettacolari uscite naturalistiche in quota e le imperdibili tappe enogastronomiche:

23 Agosto: Montalto Ligure - Carpasio - Colle d'Oggia - Montalto Ligure (24 km, 850 m D+ | Strada/E-bike) – In occasione della Sagra della Frandura .

Montalto Ligure - Carpasio - Colle d'Oggia - Montalto Ligure (24 km, 850 m D+ | Strada/E-bike) – In occasione della . 30 Agosto: Montalto Ligure - Carpasio - Glori - Montalto Ligure (20 km, 650 m D+ | MTB/E-MTB) – In occasione della Sagra della Carpasina .

Montalto Ligure - Carpasio - Glori - Montalto Ligure (20 km, 650 m D+ | MTB/E-MTB) – In occasione della . 13 Settembre: Molini di Triora - Passo Teglia - Molini di Triora (24 km, 1000 m D+ | Strada/E-bike) – In occasione della Sagra della Lumaca.

Le Escursioni in Bicicletta

12 Luglio: Molini - Triora - Molini (12 km, 300 m D+ | Strada/E-bike)

Molini - Triora - Molini (12 km, 300 m D+ | Strada/E-bike) 19 Luglio: Passo Mezzaluna - Colle Garezzo (37 km, 1700 m D+ | MTB/E-MTB)

Passo Mezzaluna - Colle Garezzo (37 km, 1700 m D+ | MTB/E-MTB) 1 Agosto: Triora - Creppo - Triora (15 km, 600 m D+ | MTB/E-MTB)

Triora - Creppo - Triora (15 km, 600 m D+ | MTB/E-MTB) 9 Agosto: Passo della Guardia - Collardente (37 km, 1350 m D+ | MTB/E-MTB)

Passo della Guardia - Collardente (37 km, 1350 m D+ | MTB/E-MTB) 12 Agosto: Melosa - Balcone di Marta (22 km, 600 m D+ | MTB/E-MTB)

Melosa - Balcone di Marta (22 km, 600 m D+ | MTB/E-MTB) 16 Agosto: Molini - Drego - Molini (16 km, 750 m D+ | MTB/E-MTB)

Molini - Drego - Molini (16 km, 750 m D+ | MTB/E-MTB) 19 Agosto: Saccarello - Fronte (41 km, 1700 m D+ | E-MTB)

Saccarello - Fronte (41 km, 1700 m D+ | E-MTB) 9 Settembre: Molini - Corte - Molini (10 km, 300 m D+ | MTB/E-MTB)

Molini - Corte - Molini (10 km, 300 m D+ | MTB/E-MTB) 24 Ottobre: Triora - Goina - Triora (17 km, 600 m D+ | MTB/E-MTB)

La partecipazione alle escursioni guidate è completamente gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria .

Le prenotazioni chiudono tassativamente entro le ore 19:00 di 2 giorni prima dell'evento.