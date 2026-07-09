Da Roma alla Riviera: il tour dei "Misteri di Liguria" di Luca Valentini si prepara a conquistare anche Arma di Taggia e Bordighera

Il viaggio del giornalista e divulgatore Luca Valentini tra le storie più oscure e affascinanti della nostra regione si appresta a vivere una stagione estiva da assoluto protagonista nel ponente ligure. Dopo il grande successo dell'anteprima a Imperia e la straordinaria vetrina nella capitale, dove l'autore presenterà il suo nuovo volume "Misteri di Liguria" al Caffè Letterario Horafelix di Roma, i riflettori sono già puntati sulle attesissime tappe che toccheranno da vicino il nostro territorio, in particolare Arma di Taggia e Bordighera.

La seconda edizione del saggio, ampliata, aggiornata e arricchita da un inserto fotografico a colori sempre sotto l'egida di Atene Edizioni, farà il suo ritorno a casa venerdì 17 luglio ad Arma di Taggia. L'appuntamento, fissato nello spazio culturale "Atene - Storie di Carta", si preannuncia come un'occasione intima e approfondita per dialogare con i lettori locali, da sempre legati alle indagini storiche dell'autore. Successivamente, nel mese di agosto, il tour vivrà uno dei suoi momenti clou nella Città delle Palme, dove il libro sarà tra i grandi protagonisti del Bordighera Book Festival, la prestigiosa rassegna letteraria che ogni anno attira sul lungomare migliaia di appassionati e turisti.

Il volume, che si avvale della prefazione della storica dell'arte Giulia Quaranta Provenzano, promette di svelare dettagli inediti su vicende che affondano le radici nella cronaca e nel folklore locale. Tra le pagine trovano spazio enigmi capaci di catturare l'attenzione del pubblico di ogni età: dalle storie di sacerdoti dai poteri oscuri e scienziati alla ricerca dell'immortalità, fino alle leggende più vicine alla Riviera, come i segreti legati all'Antico Principato di Seborga e la misteriosa comparsa del "Mostro marino di Varigotti", la cui cattura venne profetizzata persino da Nostradamus.

Le presentazioni di Arma di Taggia e Bordighera rappresenteranno dunque due tappe fondamentali di un percorso itinerante volto alla valorizzazione della storia locale e del mistero. Per il pubblico del ponente sarà l'occasione ideale per incontrare l'autore, scoprire i retroscena delle sue ricerche d'archivio e lasciarsi affascinare da un racconto in cui streghe, inquisitori, medium e apparizioni mistiche smettono di essere semplici elementi di una trama fantasy per rivelarsi come i veri, enigmatici protagonisti del passato della Liguria.