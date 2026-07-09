Ventimiglia, oltre 70 persone al debutto del Pilates sul Resentello: il benessere conquista l'estate cittadina

È partita con un'ottima partecipazione l'iniziativa dedicata al benessere organizzata dalla Pro Loco Intemelia 26 in collaborazione con la palestra WellFit di Ventimiglia. Oltre settanta persone hanno preso parte al primo appuntamento dei corsi di Pilates ospitati sul suggestivo Belvedere del Resentello, la terrazza affacciata sul mare inserita nel calendario delle manifestazioni estive 2026 e patrocinata dal Comune di Ventimiglia. A salutare l'avvio dell'iniziativa è stata l'assessore alle Manifestazioni Tiziana Faedda, che ha portato il saluto dell'Amministrazione comunale ai numerosi partecipanti presenti all'evento.

La lezione, della durata di un'ora, è stata guidata dall'istruttrice professionale Nighja Veronese, che ha accompagnato il gruppo in un percorso dedicato al rafforzamento muscolare, alla respirazione e al miglioramento della postura. Una disciplina sempre più apprezzata perché consente di tonificare il corpo, attivare la muscolatura profonda e favorire il benessere psicofisico attraverso esercizi mirati e movimenti controllati. Il contesto del Resentello, con il mare sullo sfondo, ha contribuito a rendere ancora più coinvolgente l'esperienza vissuta dai partecipanti.

"Il Pilates offre – aggiunge Ambra Gallinella, presidente dell'Associazione Sportiva WellFit – numerosi vantaggi per tutto il corpo. Aiuta a rafforzare la muscolatura profonda del core, migliorare l'elasticità e correggere la postura. Inoltre, tonifica senza aumentare eccessivamente la massa muscolare, favorisce l'equilibrio e riduce lo stress attraverso la respirazione consapevole". Un'attività che, proprio per queste caratteristiche, è aperta a persone di tutte le età e con diversi livelli di preparazione fisica.

L'iniziativa proseguirà per tutta l'estate con appuntamenti gratuiti e aperti a tutti, in programma ogni martedì dei mesi di luglio e agosto con inizio alle 20.00. "Un particolare ringraziamento a tutte le persone che hanno scelto – concludono dalla Pro Loco Intemelia 26 – il nostro evento popolare dedicato al benessere delle persone, strutturato in modo professionale e diretto in modo magistrale". Un riscontro che conferma l'interesse della cittadinanza verso proposte che uniscono sport, salute e valorizzazione degli spazi cittadini.