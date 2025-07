Maxi bolletta e ricorso accolto: Rivieracqua "Non conosciamo il procedimento ma non può costituire un precedente"

“Non siamo a conoscenza del procedimento citato e non abbiamo ricevuto, ad oggi, alcuna notifica ufficiale del provvedimento di sospensione. Solo a seguito di un’eventuale comunicazione formale sarà possibile avviare le opportune verifiche del caso, che verranno comunque svolte nei tempi più brevi”.

Interviene in questo modo Rivieracqua, in merito alla notizia pubblicata ieri dal nostro giornale (QUI), per la sospensione di una bolletta intestata a un cliente dell’azienda da parte del Giudice di Pace di Sanremo. “Il provvedimento, però, non può in alcun modo costituire un precedente in quanto ogni situazione contrattuale è unica e deve essere valutata singolarmente. Non riteniamo pertanto corretto che, quanto accaduto possa indurre gli utenti a interrompere arbitrariamente il pagamento delle bollette o ad adire le vie legali senza fondato motivo. Ancor più se si considera che le informazioni sono state divulgate ancora prima di una effettiva pronuncia sul merito dei fatti”.

Rivieracqua, infine, si riserva di procedere con ogni azione necessaria a tutela della propria reputazione “Qualora la diffusione di notizie parziali o strumentali rischi di indurre in errore l’opinione pubblica o di alimentare contenziosi infondati”.