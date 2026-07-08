"Swing Corner of the Fortress": omaggio a Django Reinhardt al Forte Santa Tecla con il Fofo Trio

Prosegue al Forte Santa Tecla di Sanremo la quinta edizione della rassegna “Swing Corner of the Fortress”, curata dal Centro Studi Musicali “Stan Kenton” e realizzata grazie alla Direzione del Forte Santa Tecla con il sostegno di Banca di Caraglio.
Dopo l'inaugurazione dello scorso fine settimana, il secondo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio con il concerto “Ultimo Django a Parigi”, un omaggio all'ultima fase della carriera del grande chitarrista gitano Django Reinhardt. Il tributo musicale ripercorre il periodo in cui il celebre musicista orientò la propria ricerca verso nuovi linguaggi sonori, anche elettrificati, aprendosi a nuove sperimentazioni.
Protagonista della serata sarà il Fofo Trio, formato dal chitarrista siciliano Fofo Bruccoleri, con la partecipazione del pianista Davide Fusi e di Silvano Manco al contrabbasso. I tre musicisti, jazzisti attivi da molti anni nel Ponente Ligure, condividono un progetto dedicato allo swing manouche, espressione originale del jazz europeo.
Ad introdurre il concerto sarà il maestro Freddy Colt, direttore artistico della rassegna.
L'appuntamento si terrà nella Sala Magazzino di Ponente del Forte Santa Tecla, con inizio alle ore 18.
L'ingresso ai quattro appuntamenti della rassegna è previsto secondo le tariffe del Forte: 5 euro il biglietto intero, 2 euro il ridotto e 10 euro l'abbonamento.