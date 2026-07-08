Perinaldo, la rassegna "Seconda stella a destra" prosegue con Luca Fucini e il libro sulla Loggia Mazzini di Sanremo

Prosegue a Perinaldo la rassegna letteraria "Seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo", che continua a registrare un'ottima partecipazione di pubblico, incontro dopo incontro. L'iniziativa accompagnerà il pubblico per tutta l'estate, portando nel comune numerosi scrittori e saggisti protagonisti di un ricco calendario culturale.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle ore 17.30 nella sala incontri della Biblioteca Civica, dove l'avvocato Luca Fucini presenterà il volume "I guardiani della nuova Italia. E la Loggia Mazzini di Sanremo", scritto insieme al professor Aldo A. Mola e pubblicato da Leucotea Edizioni.

A dialogare con l'autore sarà Marzia Taruffi, presidente dell'Associazione Esprit Sanremo Perinaldo e de la Cote. Parteciperà inoltre lo storico Matteo Moraglia, editor di Leucotea. L'ingresso è libero.

Come si legge nella presentazione del volume, molti dei patrioti risorgimentali che contribuirono alla costruzione dell'Italia erano massoni, tra cui Giuseppe Garibaldi. L'opera affronta il tema dell'unione dei diversi Orienti preunitari e della loro gestione, mettendo in luce figure di rilievo nazionale come Ernesto Nathan, futuro sindaco di Roma, e Adriano Lemmi, accanto a personalità del territorio come Orazio Raimondo, deputato socialista. Dal contesto nazionale, il libro si concentra quindi sulla Loggia "G. Mazzini", che attraverso 125 anni di storia italiana viene raccontata come testimone dei cambiamenti del Paese.

Luca Fucini, avvocato di Sanremo patrocinante in Cassazione, è Console Onorario di Francia per la Provincia di Imperia, Maggiore dell'Esercito e legal advisor della riserva selezionata dell'Esercito. Studioso della storia della massoneria e della storia locale, è autore di numerosi saggi e articoli pubblicati anche in ambito internazionale. Tra le sue pubblicazioni figurano La massoneria nel Ponente Ligure. I Persistenti di Ventimiglia 1886 (Atene Edizioni, 2003), Italo Calvino: una familia masònica. Simbologia masónica en los cuentos de Calvino (Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, Madrid, 2004), E sono per la vita vostro. Giuseppe Garibaldi e l'Esprit de Sanremo (Casabianca, 2008), Misteri e segreti della Massoneria a Sanremo (Atene Edizioni, 2010) e Les Géométries d'Italo Calvino - Le Geometrie di Italo Calvino (Liber Faber et Édition Riqueti, Monaco, 2016).