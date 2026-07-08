Triora torna a vestirsi di magia: il 23 agosto Strigòra 2026 anima il borgo con spettacoli, mercatino e teatro itinerante

Triora si prepara a vivere una nuova giornata all'insegna della magia e della storia. Domenica 23 agosto torna Strigòra 2026, l'appuntamento che da oltre vent'anni trasforma il borgo della Valle Argentina nel palcoscenico di spettacoli, rievocazioni e iniziative dedicate alla figura delle streghe, riletta in chiave storica e culturale. Nata nel 2001, la manifestazione affonda le proprie radici nella vicenda del processo per stregoneria che tra il 1587 e il 1589 colpì alcune donne del paese. L'obiettivo dell'evento resta quello di rivalutare e smitizzare una pagina drammatica della storia locale, valorizzando al tempo stesso il patrimonio culturale di Triora. L'iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con l'Associazione Turistica Pro Triora.

La giornata prenderà il via alle 10 con il tradizionale mercatino medievale, che animerà le Spianate e le aree vicine al centro storico con decine di espositori di prodotti tipici, artigianato e oggetti a tema. Sarà inoltre possibile visitare il Museo Etnografico e della Stregoneria e il Museo Civico di Palazzo Stella, dove sono custoditi gli atti del celebre processo, reperti storici e installazioni dedicate alla memoria della vicenda. In programma anche due visite guidate gratuite, alle 10.30 e alle 15.30, accompagnate dalla guida turistica Raffaella Asdente, per scoprire i luoghi simbolo del borgo, dalla Cabotina alle rovine del castello.

Dalle 14.30 il centro storico si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto con giocolieri, spettacoli di burattini, giochi in legno per bambini, musica popolare ligure, street band e animazione itinerante. Spazio anche all'arte contemporanea con gli incontri dedicati alle artiste Stefania Loreto e Irene Sarà e alla presentazione delle loro opere ispirate al tema del "Mostruoso Femminile". Nel tardo pomeriggio il Castello ospiterà lo spettacolo teatrale "La bellezza della Regina", interpretato dai giovani della scuola di teatro Hic et Nunc, mentre al Museo Civico sarà presentato il nuovo romanzo di Luciano Villa, Gli spiriti della valle. La serata entrerà nel vivo dalle 20 con il concerto del trio femminile Le Accordate, prima del momento più atteso della manifestazione: lo spettacolo teatrale itinerante Il viaggio della strega, con partenze scaglionate da piazza Tommaso Regio a partire dalle 20.45.

La nuova produzione, scritta appositamente per Strigòra, racconterà la storia di Guenda, giovane nipote di una guaritrice accusata di stregoneria, in un percorso tra memoria, leggenda e riscatto che accompagnerà il pubblico tra i vicoli del borgo. Un'intera giornata, dunque, pensata per famiglie e visitatori, nella quale Triora tornerà a raccontare la propria storia attraverso spettacoli, cultura e tradizioni, confermandosi uno dei luoghi simbolo del turismo storico e culturale dell'entroterra ligure.