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Eventi | 07 luglio 2026, 13:00

Tour Claude Monet a Bordighera, visita guidata con Carlo Bagnasco, partenza da Villa Pompeo Mariani

Un itinerario dedicato ai luoghi che ispirarono Claude Monet nel soggiorno del 1884, con ritrovo alle ore 18 a Villa Pompeo Mariani

Villa Pompeo Mariani

Villa Pompeo Mariani

Domenica 12 luglio, alle ore 18, è in programma il Tour Claude Monet – Bordighera, un percorso dedicato alla scoperta della Bordighera che nel 1884 affascinò Claude Monet, in un periodo considerato determinante per la sua evoluzione artistica.

L'iniziativa propone un viaggio attraverso i luoghi immortalati dal maestro francese, arricchito dalla visione di inedite fotografie d'epoca. Il tour si svolgerà in compagnia di Carlo Bagnasco, curatore di Villa Pompeo Mariani, con l'obiettivo di approfondire uno dei momenti più significativi della storia dell'arte legato al soggiorno dell'artista in città.

Il ritrovo è fissato presso Villa Pompeo Mariani, in via Fontana Vecchia 5 a Bordighera.

Il costo di partecipazione è di 8 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 347 2364922.

Redazione

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