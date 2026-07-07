Sanremo, sbarca “La Transumanza Favolosa”: un viaggio a pedali tra fiabe, bicicletta e l’omaggio a Italo Calvino

Le storie, le biciclette e l’incanto dell’infanzia sbarcano a Sanremo. La Città dei Fiori si prepara ad accogliere una delle tappe più suggestive de “La Transumanza Favolosa”, un eccezionale giro d’Italia a pedali lungo oltre mille chilometri che giungerà in piazza Nota giovedì 9 luglio alle ore 21.00.

L’evento unisce sport, cultura e solidarietà in un viaggio ideato e guidato da Andrea Satta, storico cantante della band Têtes de Bois e pediatra nella periferia romana, nonché grande appassionato di ciclismo e della mobilità sostenibile, che ha ideato progetti e festival capaci di unire le due ruote alla cultura, all’ambiente e alla solidarietà.

La “Transumanza Favolosa” è un giro d’Italia favoloso partito da Hanau (Germania), con un’anteprima nella città natale dei Fratelli Grimm e che interessa i luoghi legati ai più grandi maestri dell’immaginario e della letteratura per l’infanzia.

Il via a pedali da Scandicci, la città toscana che ha accolto Sergio Staino e la sua arte, per poi dirigersi verso Bologna in omaggio a Stefano Benni, quindi a Reggio Emilia e sul lago d’Orta per giocare con Gianni Rodari. E ancora Ivrea e tutto il Piemonte, per risalire le valli occitane fino al Colle di Tenda, sconfinando in Francia in Val Roja e giungere così a Sanremo.

La tappa in città, sostenuta dall’assessorato alla cultura guidato da Enza Dedali, rappresenta un momento centrale di questo percorso, dove il focus culturale sarà interamente dedicato alla figura di Italo Calvino, per riscoprire e omaggiare i luoghi legati alla vita e alle opere del celebre scrittore.

Non solo: l’arrivo della “Transumanza Favolosa” coinciderà con l’atteso spettacolo teatrale e musicale "Mamme Narranti", un progetto nato nell’ambulatorio pediatrico di Andrea Satta per favorire l’integrazione e contrastare l'emarginazione. Durante la serata, quattro mamme del territorio (italiane e straniere) racconteranno le favole con cui venivano addormentate da piccole, accompagnate dai disegni dal vivo di un illustratore e dalla musica dei Têtes de Bois.

“Ospitare una tappa della Transumanza Favolosa – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali – significa unire la mobilità sostenibile alla valorizzazione delle nostre radici letterarie, attraverso una figura importante come Italo Calvino nei luoghi che hanno ispirato la sua opera. Ma c’è di più: lo spettacolo delle Mamme Narranti porta con sé un messaggio di inclusione, dialogo tra culture e ascolto, trasformando la nostra città in un palcoscenico di accoglienza e comunità. La cultura diventa così strumento di incontro e solidarietà”.

La “Transumanza Favolosa”, che si sposta a passo lento e rifiuta la velocità dell'automobile per restare aperta all'incontro, proseguirà da Sanremo verso Loano e Genova, per poi scendere in Toscana verso Collodi (Pinocchio) e concludersi a Roma.