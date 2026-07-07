Bordighera, la programmazione al cinema: tutti i film in sala dal 9 al 16 luglio

Nuovo fine settimana di grande cinema nel Ponente ligure con le proposte e i film in programmazione nelle sale cittadine. La programmazione cinematografica si concentra in particolare nel weekend e nei primi giorni della prossima settimana, offrendo titoli per tutti i gusti, dalle pellicole d'autore fino alle animazioni per le famiglie.

Alla Sala Olimpia Liberty, dopo il turno di riposo previsto per giovedì 9 luglio, le proiezioni prenderanno il via da venerdì 10 a domenica 12 luglio con il film "Le città di pianura", proposto nei due spettacoli delle ore 18:45 e delle ore 21:00. La pellicola tornerà in programmazione, con gli stessi orari, anche nelle giornate di martedì 14 e mercoledì 15 luglio, intervallata dalla giornata di chiusura di lunedì 13 luglio. Giovedì 16 luglio la sala cambierà invece programmazione per fare spazio a "Odissea", che verrà proiettato nei pomeridiani e serali delle ore 17:00 e delle ore 20:30.

Per quanto riguarda la Multisala Zeni, la programmazione sarà attiva da venerdì a domenica, osservando la chiusura nelle giornate di giovedì 9 luglio e nel blocco che va da lunedì 13 a mercoledì 15 luglio. Nella Sala 1 andrà in scena la pellicola d'animazione "Minions & Monsters": l'appuntamento è per venerdì 10 luglio alle ore 21:00, mentre sabato 11 e domenica 12 luglio si potrà scegliere tra quattro diversi orari, ovvero alle 15:30, alle 17:15, alle 18:45 e alle 21:00. Nella Sala 2 sarà invece protagonista il film "Cos'è l'amore": la proiezione di venerdì 10 luglio è fissata per le ore 21:00, mentre per il fine settimana di sabato e domenica gli spettacoli saranno tre, con appuntamenti alle ore 16:00, alle ore 18:30 e infine alle ore 21:00.