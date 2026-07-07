Seborga, al via l'edizione 2026 dell'Onorata Milonga Festival

I colori bianco e azzurro della tradizione rioplatense, fondendosi idealmente con quelli del Principato di Seborga, hanno dipinto una magnifica prima domenica di luglio nel Ponente ligure.

Ha preso il via così, in un'atmosfera carica di entusiasmo, l'edizione 2026 dell'Onorata Milonga Festival, la rassegna ideata dall'operatrice culturale Monica N. Mantelli e organizzata da Casa de Tango by Etnotango, con il fondamentale supporto e patrocinio del Comune di Seborga.

La serata inaugurale, completamente gratuita, ha saputo ammaliare centinaia di partecipanti grazie a un ricco programma che ha unito cultura, musica e ballo in una cornice paesaggistica spettacolare. Molto apprezzati la pista da ballo e la mostra allestita nei locali dell'Ufficio Turistico comunale, così come i momenti musicali che hanno visto l'esibizione del Coro ANC Ventimigliese – protagonista di una toccante interpretazione di "Don't Cry for me Argentina" – e le note dal vivo del duo Mauro & Michele. La parte artistica è stata arricchita dalle performance di tangoteatrodanza di Ornella & Suss, che hanno introdotto la milonga proseguita fino a notte fonda con il coinvolgimento di ballerini amatoriali e maestri professionisti arrivati da scuole italiane e francesi.

Anche la gastronomia locale ha fatto la sua parte per celebrare l'evento: l'esperto Villiam Casali ha omaggiato i protagonisti con i suoi speciali tartufi “Black Prince”, mentre i ristoratori del borgo hanno proposto ai turisti il menu a tema "Il Piatto del Tanguero" a prezzi accessibili. Al termine della manifestazione, il Presidente del Coro ANC Ventimigliese, Rino Aliquò, ha voluto esprimere un profondo ringraziamento all'organizzazione e all'Amministrazione comunale per l'accoglienza, definendo la serata un incontro speciale capace di abbattere ogni distanza attraverso il linguaggio universale della musica.

Dopo il successo del debutto, l'Onorata Milonga Festival dà appuntamento ai prossimi due incontri in calendario. Sabato 11 luglio, a partire dalle ore 16, la rassegna si sposterà a Perinaldo per l'evento "Hasta Siempre Amor. Tango y Libertad", che proporrà una mostra, giochi, spettacoli e una milonga fino a mezzanotte. La chiusura del festival è invece prevista per domenica 9 agosto con il ritorno a Seborga dalle ore 19: in programma l'esibizione degli Etnotango Friends, la mostra fotografica di Franca Setteducati e il concerto tutto da ballare del Duo italo-argentino composto da Miguel Angel Acosta e David Pecetto