Arma di Taggia, sabato 11 luglio il celebre beach party "Godo" sbarca al Calapollo

Il celebre format romano di eventi "GODO" si prepara a fare il suo attesissimo debutto in Liguria, scegliendo la Riviera di Ponente per una delle serate più calde dell'estate.
Sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18, la spiaggia del Calapollo ad Arma di Taggia si trasformerà nella cornice ideale per un beach party esclusivo che promette di unire buona musica, atmosfere retrò e il fascino dei tramonti sul mare.
L'evento, caratterizzato da una forte identità visiva ispirata all'estetica degli anni '70, proporrà una colonna sonora interamente incentrata sulla musica house. Dal calare del sole fino a sera inoltrata, alla console sulla sabbia si alternerà il duo di dj resident del format, pronto a far ballare il pubblico a due passi dal bagnasciuga.
L'ingresso alla serata è completamente gratuito, ma l'accesso sarà consentito esclusivamente tramite accredito online sul sito ufficiale dell'organizzazione (www.godoparty.com/vieniagodere).
Trattandosi di un evento a posti limitati, gli organizzatori consigliano di riservare il proprio pass con largo anticipo. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare la pagina Instagram ufficiale @godoparty