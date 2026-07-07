Ventimiglia, “Domenica Insieme” anima il centro: negozi aperti, eventi e shopping per l’avvio dei saldi estivi

Un centro cittadino più vivo, con negozi e bar aperti, shopping, musica, animazione e tante iniziative dedicate al territorio. È questo il bilancio della nuova edizione di “Domenica Insieme”, promossa da Confesercenti in occasione dell’avvio dei saldi estivi, con l’obiettivo di offrire una domenica diversa e rispondere a chi lamenta la chiusura della città nei giorni festivi.

Numerose le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa, affiancate da banchi di ambulanti, brocante e hobbisti distribuiti lungo le vie del centro e dell’isola pedonale. Se sul fronte turistico la presenza di visitatori francesi è stata contenuta, la manifestazione ha comunque registrato una buona partecipazione di famiglie provenienti da Ventimiglia e dal comprensorio intemelio, che hanno potuto trascorrere una giornata all’insegna dello shopping e della convivialità. Spazio anche all’associazionismo con il gazebo della Pro Loco Intemelia 26, che, grazie alla collaborazione con ART.e Group, ha proposto un'esposizione di opere e la presenza di artisti locali, offrendo occasioni di incontro e confronto. «L’arte è fatta soprattutto di persone», è stato il messaggio che ha accompagnato l’iniziativa.

Presente anche un momento dedicato al sociale con l’esordio cittadino di Pimos Mutua Sociale, realtà nazionale ora attiva anche in Liguria e nel Basso Piemonte, che attraverso un gazebo informativo ha presentato i propri servizi legati all’accesso a cure dentali a costi calmierati nell’ambito del welfare. Nel corso della mattinata si è svolto anche “Un Caffè Insieme con Confesercenti”, incontro conviviale che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell’associazione e dell’amministrazione comunale, che ha patrocinato la manifestazione. Presenti il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta, l’assessore Catalano e il consigliere Parodi. «Un caffè insieme è un piccolo momento di felicità condivisa», è stato il messaggio scelto per accompagnare l'incontro.

Ad animare ulteriormente il centro sono stati i musicisti della Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, che si sono esibiti lungo le vie cittadine, mentre nel pomeriggio la tradizionale sfilata degli Sbandieratori e Musici di Ventimiglia ha richiamato l'attenzione dei visitatori. Per Confesercenti il bilancio dell'iniziativa è positivo. «Una giornata “Made in Ventimiglia”, una tradizione commerciale che continua a funzionare. È stato un grande sforzo organizzativo che ha permesso di far funzionare tutto al meglio, grazie all'impegno della Polizia Locale, della Protezione Civile, dei nostri dirigenti e alla presenza degli amministratori comunali al fianco degli operatori. Un'esperienza da ripetere e sicuramente da migliorare, ma della quale siamo soddisfatti», conclude il presidente provinciale Sergio Scibilia.