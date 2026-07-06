Seborga, il Culture Club debutta con due serate tra musica dal vivo, sapori del territorio e convivialità

Due serate dedicate alla musica, alla valorizzazione del territorio e alla convivialità animeranno il centro storico del Principato di Seborga. Debutta infatti il Seborga Culture Club (SCC), nuova realtà associativa che inaugura la propria attività con una rassegna musicale in programma in Piazza Libertà, a ingresso libero. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 10 luglio, alle 21, con il concerto dei Bruti e Boi, formazione composta da sette musicisti profondamente legati al territorio e conosciuta per il repertorio di brani in dialetto ligure.

La rassegna proseguirà venerdì 17 luglio, sempre alle 21, con lo Stefano Mati Quartet, guidato dal sassofonista jazz Stefano Mati, considerato una delle figure più apprezzate della scena musicale tra Liguria e Piemonte. Non sarà solo la musica a fare da protagonista. Le due serate saranno accompagnate anche da una proposta enogastronomica che punta sulle eccellenze locali. Il Bar San Bernardo e il Ristorante Marcellino's proporranno piatti speciali a prezzi accessibili, mentre William, conosciuto in tutta la zona come il "Principe Nero del Tartufo", sarà presente con uno stand dedicato ad aperitivi ispirati al tartufo. Completerà l'offerta anche la pizzeria di Nino, recentemente inaugurata e affacciata direttamente su Piazza Libertà.

L'obiettivo del nuovo sodalizio è quello di creare occasioni di incontro e socializzazione attraverso eventi culturali capaci di valorizzare musica, tradizioni ed eccellenze del territorio. "Attraverso questi eventi, il Seborga Culture Club intende creare occasioni di incontro e condivisione, promuovendo la cultura, la musica e le eccellenze del territorio", spiegano gli organizzatori.