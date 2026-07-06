La storica tv ligure Entella TV festeggia quarant'anni

Entella TV celebra i suoi 40 anni di attività con una serata aperta al pubblico in programma venerdì 10 luglio davanti alla sede storica dell'emittente, in via Dante 76 a Lavagna. L'evento sarà trasmesso in diretta sul canale 75 di Entella TV e sarà dedicato ai festeggiamenti con musica, allegria e momenti di condivisione.

L'emittente è nata nel febbraio del 1986 e fin dall'inizio ha fatto dell'informazione locale del Tigullio e del suo entroterra il filo conduttore della propria attività. Sin dagli esordi il palinsesto ha proposto due edizioni del TG Tigullio, alle 19.30 e alle 22.45. Dal 1992 le edizioni sono diventate quattro, con l'aggiunta degli appuntamenti delle 12.45 e delle 14.15, ampliando così la copertura informativa quotidiana.

In quarant'anni di attività, Entella TV ha mantenuto una programmazione interamente autoprodotta, senza la ripetizione di circuiti esterni o programmi prefabbricati. Accanto all'informazione, ampio spazio è sempre stato dedicato alla cultura, alla valorizzazione del territorio e allo sport.

Da settembre a maggio il palinsesto settimanale comprende diverse rubriche, tra cui "O Castello", "A Nostra Gente", "Fra Amici", "Punto Sport", "Mondo Ballerino" e i concerti di musica classica della Filarmonica di Chiavari, con particolare attenzione anche alla lingua genovese. Durante il periodo estivo, invece, le rubriche lasciano spazio agli appuntamenti dedicati agli eventi turistici, agli spettacoli, alle serate e ai concerti del territorio, mantenendo fissi gli appuntamenti con l'informazione.

Nel corso della sua storia, l'emittente ha inoltre costruito un archivio composto da ore e ore di immagini che raccontano la vita quotidiana del territorio.

Dal maggio 2022, in seguito all'ultimo passaggio che ha interessato le televisioni locali, Entella TV ha ampliato il proprio raggio di copertura: da una diffusione limitata alla provincia di Genova di Levante è diventata visibile sul canale 75 in alta definizione (1280x720 H264) nelle province di Genova, Savona e Imperia.

Tra le produzioni di punta figura "Entella Ballerina", trasmissione interamente autoprodotta da Entella TV, diffusa anche da Televallassina (canale 114 per Lombardia e Piemonte orientale), RTA Videotaro (canale 89 per le province di Parma e Reggio Emilia) e Teleantenna, con una copertura che interessa Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. La trasmissione raggiunge così complessivamente otto regioni, promuovendo momenti di allegria e la riscoperta dei territori liguri e non solo.

L'appuntamento per celebrare i 40 anni di Entella TV è fissato per venerdì 10 luglio davanti alla sede storica di Lavagna, dove il pubblico è invitato a partecipare ai festeggiamenti che saranno seguiti in diretta sul canale 75 dell'emittente.