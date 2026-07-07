"L'Italia s'è desta" con Dalila Cozzolino, nuovo appuntamento di Summer in Winter ai Giardini Winter di Bordighera

Dopo i successi di "Opera pop live", di e con Luigi Orfeo, e "Il dissolto...dissoluto", con Enrico e Gabriele Manfredini, la rassegna "Summer in Winter" torna sabato 11 luglio, alle ore 21, con lo spettacolo "L'Italia s'è desta", interpretato da Dalila Cozzolino, attrice, regista e performer, laureata in Filosofia e diplomata in recitazione presso l'Accademia Corrado Pani di Roma.

Giunta alla sua settima edizione, la rassegna si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate bordigotta. Nata dalla volontà dell'Associazione Amici di Winter, con il sostegno della Città di Bordighera e la direzione artistica di Enrico Cenderelli, la manifestazione propone un percorso artistico che intreccia teatro, musica e narrazione, valorizzando il suggestivo scenario dei Giardini Winter.

Nel corso degli anni, "Summer in Winter" ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio grazie alla qualità delle proposte artistiche e alla capacità di creare occasioni di incontro e riflessione attraverso il linguaggio universale dell'arte. La rassegna rappresenta oggi un importante presidio culturale del territorio, capace di coniugare intrattenimento, approfondimento e partecipazione.

L'edizione 2026 propone un calendario di spettacoli che spaziano dal teatro contemporaneo alla musica dal vivo, offrendo al pubblico emozioni, sorrisi e momenti di condivisione. Gli appuntamenti si svolgono nei Giardini Winter, luogo simbolo della città e cornice ideale per serate dedicate alla cultura e allo spettacolo.

Tra gli eventi in programma figurano produzioni teatrali originali, spettacoli di prosa, concerti e performance che vedono protagonisti artisti affermati e nuove realtà del panorama culturale italiano. L'obiettivo della rassegna è promuovere la diffusione delle arti performative, favorire il dialogo tra artisti e pubblico e contribuire alla crescita culturale della comunità.

"Summer in Winter" prosegue così il suo percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico di Bordighera, trasformando le serate estive in occasioni di incontro, scoperta e partecipazione nel segno della qualità artistica e dell'inclusione. La VII edizione rinnova quindi l'invito a cittadini, visitatori e appassionati di teatro e musica a vivere insieme un'estate ricca di emozioni, cultura e bellezza.

Il Giardino delle Anime e delle Donne di Pace è dedicato a Gulshan Antivalle e Maurizio Lega, ricordati come due persone dal grande cuore scomparse prematuramente.

L'iniziativa si svolge con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Bordighera.