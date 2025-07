Punto nascite di Sanremo, l’assessore Nicolò rassicura: “Nessuna intenzione di chiuderlo”

Nessun ridimensionamento né tantomeno chiusura in vista per il punto nascite dell’ospedale “Borea” di Sanremo. A chiarirlo è stato oggi in consiglio regionale l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata presentata dalle consigliere regionali Veronica Russo (Fratelli d’Italia) e Chiara Cerri (Forza Italia), che hanno chiesto spiegazioni sul futuro del reparto, considerato fondamentale per la sanità del Ponente ligure.

“Non c’è nessuna intenzione di penalizzare il punto nascite di Sanremo, come già affermato anche dal direttore generale Filippo Ansaldi”, ha dichiarato Nicolò, definendo il tema della natalità un aspetto delicato e prioritario: “Credo che l’unico momento in cui una persona va col sorriso in ospedale sia proprio quello della nascita di un figlio. È un’esperienza di gioia che merita tutta la nostra attenzione”.

L’assessore ha spiegato che non è in atto alcun progetto di trasferimento, ma che negli ultimi mesi si è resa necessaria una riorganizzazione temporanea dovuta alla carenza di personale strutturato: “Attualmente l’attività viene svolta in integrazione con una cooperativa sanitaria. A Sanremo mancano dirigenti medici dipendenti, quindi si è reso necessario intervenire per garantire sicurezza e continuità assistenziale”.

In quest’ottica, ha proseguito Nicolò, “la scelta di far convergere parte dell’attività programmata su Imperia è stata fatta proprio per assicurare una presa in carico sicura e condivisa tra madre ed equipe medica. Si tratta di una soluzione temporanea, motivata da esigenze organizzative, che non pregiudica in alcun modo l’esistenza del punto nascite a Sanremo”.

A chiusura del suo intervento, l’assessore ha ribadito che “non esiste alcuna intenzione di depotenziare il presidio sanremese” e che “la nascita è e resterà un momento di festa, che le istituzioni devono garantire nella massima sicurezza e stabilità”. La Regione, ha aggiunto, continuerà a monitorare la situazione e a lavorare per rafforzare l’organico dei reparti, “nella piena tutela dei diritti delle famiglie e delle comunità locali”.