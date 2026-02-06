Un DAE al Teatro Ariston per la Giornata della rianimazione cardiopolmonare: il grazie della città a Walter Vacchino

E’ stato consegnato questo pomeriggio un DAE al dottor Walter Vacchino per ringraziarlo dell’ospitalità e della sensibilità dimostrate in occasione della “Giornata Internazionale della rianimazione cardiopolmonare” del 16 ottobre scorso.

In quella circostanza, il Teatro Ariston ha accolto oltre 500 studenti delle classi quarte e quinte superiori di Sanremo che hanno preso parte alla prova pratica conclusiva del corso di rianimazione cardiopolmonare che era stato affrontato nelle aule scolastiche come da progetto regionale “Viva! Liguria Cardioprotetta”.

L’iniziativa era stata curata dal consigliere comunale Fabrizio Ferlito con la collaborazione dell’ente di formazione responsabile New Life Resuscitation.

Oggi erano presenti anche il vicesindaco Fulvio Fellegara, il consigliere comunale Gianni Mascelli, il dott. Stefano Ferlito e i rappresentanti delle pubbliche assistenze e della Croce Rossa che hanno aiutato nella parte esecutiva del progetto.