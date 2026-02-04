 / Attualità

Sanità pubblica, un esempio che funziona: elogio al reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale di Sanremo

La testimonianza di un paziente dopo gastroscopia e colonscopia in narcosi: “Professionalità, umanità e attenzione”

Il nostro lettore Vincenzo Castaldo ci ha scritto per segnalare e ringraziare pubblicamente il dottor Mauro Dalla Libera e tutto il personale infermieristico del reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale di Sanremo per la gentilezza e la professionalità dimostrate:

"Lunedì scorso mi sono recato presso il reparto per sottopormi a una gastroscopia e a una colonscopia in narcosi. Trattandosi di esami invasivi e svolti in anestesia totale, ero comprensibilmente molto teso. Fin dal mio ingresso in reparto, però, ho trovato un clima sereno, organizzato e altamente professionale. Il dottor Dalla Libera ha risposto con calma e competenza a tutte le mie domande, mentre il personale infermieristico mi ha preparato agli esami con grande gentilezza, spiegandomi passo dopo passo ogni procedura. Al termine dell’esame, al mio risveglio, il dottore mi ha dedicato diversi minuti per illustrarmi con chiarezza quanto riscontrato, dimostrando attenzione e umanità. Questa è la sanità pubblica che tutti vorremmo: fatta di competenza, rispetto e cura della persona. A tutto il reparto va il mio sincero grazie e i miei complimenti".

Carlo Alessi

