Attività ludiche, animazione e musica: ritorna il Carnevale a Vallecrosia (Foto)

Pomeriggio di festa e divertimento per bambini e famiglie. Domenica 15 febbraio ritorna il Carnevale a Vallecrosia.

La manifestazione prenderà il via alle 14.30. "Domenica 15 febbraio, a partire dalle 14.30, presso il solettone sud e la pista di pattinaggio, si svolgerà l’evento 'Carnevale a Vallecrosia', dedicato ai bambini e alle loro famiglie" - fa sapere l’assessore alle manifestazioni Deborah Mognol - "Sarà un pomeriggio all’insegna della festa e dell’allegria, con numerose attività ludiche e di animazione, tra cui: baby dance, sfilata delle mascherine, spettacolo di bolle giganti, gonfiabili, cannone spara coriandoli, musica, mascotte, Pompieropoli, servizio di truccabimbi e tante altre iniziative pensate per il divertimento dei più piccoli".

Un giorno di festa dedicato ai più piccoli ma anche ai genitori e agli adulti. "Nel corso dell’evento i volontari distribuiranno una merenda, generosamente offerta dalle pasticcerie e panetterie locali, accompagnata da cioccolata calda ed altre bevande" - svela Mognol - "Si ringraziano sentitamente per la collaborazione la Croce Azzurra Misericordia, l'associazione Cinque Torri, i vigili del fuoco, Festiamo Store Sanremo, Kenzo Eventi, ANMI, l'Oratorio Don Bosco, il gruppo Alpini e Family Friends, il cui contributo rende possibile la realizzazione dell’iniziativa".

L’Amministrazione Perri dimostra così di essere attenta anche ai più piccoli. "Un ringraziamento particolare va all’assessore alle Manifestazioni Deborah Mognol per il lavoro svolto e l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento" - conclude il sindaco Fabio Perri - "Vi aspettiamo numerosi!".