Musica, giochi e laboratori: a Ventimiglia torna il "Ciclo-Carnevale!" (Foto)

Giochi, laboratori, musica e divertimento. Domenica 22 febbraio alle 14 nell'area Campasso e Oasi del Nervia a Ventimiglia andrà in scena la terza edizione di "Ciclo-Carnevale!".

In programma sono previsti musica, giocoleria, giochi classici, ping pong, laboratori di ciclo-meccanica e manutenzione gratuita alla bici, attività naturalistiche e birdwatching, oltre a test gratuiti di e-bike ed e-cargo bike, soluzioni pratiche e sostenibili per spostarsi senza fatica.

L'evento è proposto da Fiab Riviera dei Fiori in collaborazione con Natura Intemelia, Alfobike Ventimiglia, Nolo bici e con il patrocinio del comune di Ventimiglia. "Lascia l'auto a casa, vieni in bici e in maschera. Un’occasione, dunque, per divertirsi in maschera e scoprire quanto sia facile muoversi in modo sostenibile" - dicono gli organizzatori - "Vi aspettiamo dalle 14 nell'area ex Campasso".