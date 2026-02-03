Bordighera, tante attività al Centro Sociale Bordigotto "Insieme senza età"

Una realtà che da più di trent’anni accoglie tutte le persone che hanno voglia di trascorrere il loro tempo in compagnia e svolgere varie attività interessanti e piacevoli. Oltre ai classici giochi di carte, proposti in una sala dedicata, sono, infatti, previste differenti iniziative: la ginnastica dolce il martedì e il venerdì dalle 9 alle 10 e dalle 15 alle 16, il corso di uncinetto tutti i lunedì pomeriggio, i colori del mosaico il martedì e il giovedì pomeriggio, il corso di Balfolk moderno il martedì dalle 19, meditazione zen il mercoledì sera dalle 19 alle 20, yoga senza età il mercoledì e il venerdì, i nonni incontrano i nipoti il sabato mattina per un'attività ludica tra uncinetto, giardinaggio e orto, "incontriamo i carabinieri" nel salone delle feste per capire come difendersi dalle truffe, "incontriamo la polizia municipale" nel salone delle feste per conoscere le novità sul codice della strada, il pranzo sociale domenica 28 giugno al ristorante Rio del Mulino, il soggiorno termale ad Abano Terme dal 15 al 28 marzo, pomeriggi danzanti l'ultimo giovedì di ogni mese e l'assemblea annuale dei soci.

"Ci si può divertire a provare a sistemare tanti pezzetti di ceramica per dar vita a un mosaico, un filo colorato e tanta fantasia ed ecco un progetto di solidarietà con il gruppo uncinetto" - fanno sapere dal Centro Sociale Bordigotto 'Insieme senza età' - "Si sa che dopo una certa età il movimento fa stare meglio, noi la chiamiamo ginnastica dolce, e per rilassarsi un po’ di yoga o di meditazione Zen. Il martedì ci si scatena con il Balfolk Moderno. Si può ballare l’ultimo giovedì di ogni mese con musica dal vivo. Il sabato mattina è dedicato a nonni e nipoti per attività di gruppo. Si organizzano, inoltre, gite giornaliere, settimanali, soggiorni termali e crociere".