Intelligenza Artificiale: opportunità e rischi, venerdì prossimo un incontro con Rosa Bottino in Comune a Sanremo

Venerdì alle 16, nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, si terrà un nuovo appuntamento del corso di educazione digitale. Ospite dell’incontro sarà la dott.ssa Rosa Bottino, che interverrà sul tema “Intelligenza Artificiale: opportunità e rischi”. L’intervento introduce in modo chiaro e schematico alcuni dei concetti fondamentali dell’Intelligenza Artificiale (IA), ripercorrendone brevemente la storia dalla seconda metà del Novecento fino ai giorni nostri. L’IA viene presentata come una disciplina informatica che mira a creare sistemi software e hardware capaci di simulare funzioni cognitive umane, quali apprendimento, ragionamento e risoluzione di problemi complessi.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati esempi concreti di applicazione dell’IA in diversi settori, mettendo in luce non solo i vantaggi, ma anche i possibili rischi e svantaggi legati al suo utilizzo. In chiusura, una riflessione su come “affrontare consapevolmente le sfide poste dall’Intelligenza Artificiale”. La dott.ssa Rosa Bottino, laureata con lode in Matematica all’Università di Genova, è Dirigente di ricerca emerito del CNR. Dal 2009 al 2020 è stata Direttore dell’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR e ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo nazionale e internazionale nel campo della ricerca e dell’educazione.

Ha diretto progetti di ricerca finanziati a livello europeo e nazionale, ricevuto importanti riconoscimenti scientifici ed è autrice di oltre 200 pubblicazioni. Da anni è impegnata anche nella divulgazione scientifica, con l’obiettivo di rendere accessibili temi complessi come l’Intelligenza Artificiale a un pubblico sempre più ampio.