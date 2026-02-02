Le mafie nel Ponente ligure, incontro con Rocco Sciarrone a Camporosso (Foto)

Le mafie nel Ponente ligure sarà il tema al centro dell'incontro pubblico con Rocco Sciarrone in programma sabato 7 febbraio alle 20.30 al centro Falcone a Camporosso.

L'appuntamento con il docente ordinario di sociologia all'Università di Torino e direttore di LARCO (Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata), incentrato sulle infiltrazioni mafiose nell'economia legale, sarà considerato valido al fine del monte ore formativo del corso "Aver cura della relazione con gli altri, con se stessi, col mondo".

L'evento è proposto da Libera con il patrocinio del comune di Camporosso. "Libera è ente qualificato presso il Miur per la formazione del personale del comparto scuola" - dicono gli organizzatori - "Per iscriversi bisognerà compilare un modulo".