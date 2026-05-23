Performer Cup, l’Anffas Sanremo porta sul palco “La casetta dell’Anffas” al Teatro del Casinò

Hanno scritto musica e parole, con l'aiuto del maestro Fulvio Gaslini, e ora si preparano a interpretare la loro canzone in un comprensibile mix di eccitazione ed emozione. Sono gli otto ragazzi che rappresentano l'Anffas Sanremo, onlus impegnata da decenni nel migliorare benessere e qualità della vita di persone con disabilità e dei nuclei familiari ai quali appartengono, alla fase regionale di Performer Cup, il campionato delle arti scenico-sportive, in programma domani (24 maggio) al Teatro del Casinò. Partecipano nella sezione S dedicata ai ragazzi speciali. Emblematico il titolo del brano: “La casetta dell'Anffas”.

L'evento, che gode del patrocinio del Comune di Sanremo attraverso l'assessorato al turismo, propone un'intensa giornata (dalle 9.30 alle 19) di esibizioni. La Liguria, da tre anni tra le prime sei regioni italiane in questa manifestazione per numero di medaglie conquistate in classe A (e protagonista dell'omonima trasmissione su Rai 2), cerca i nuovi talenti da portare alle fasi nazionali e internazionali. Il programma prevede un'alternanza di performance multidisciplinari distribuite tra i vari livelli (principiante, intermedio, avanzato e speciale): assoli di canto, recitazione e musica, esibizioni di duo, piccole e grandi compagnie.

Le valutazioni sono affidate a una giuria di alto profilo presieduta da Emanuela Cortesi, storica vocalist di Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Adriano Celentano, vocal coach ad Amici e voce di alcuni personaggi Disney. Ne fanno parte la danzatrice Greta Arditi (formatasi a Londra e New York e protagonista di grandi musical), la coreografa e regista di musical Maria Corsini, la pianista di fama internazionale Elena Buttiero. Lo staff ligure è guidato dalla sanremese Manuela Gaslini (presidente di Macro-Area Liguria), che, oltre alla gestione organizzativa, ricopre il ruolo di direttore di gara. Si avvale della collaborazione di Laura Sichetti (segretaria regionale), ufficiale di gara, di Roberta Bonino, Gabriella Bracco e Liana Saviozzi.

I migliori atleti-artisti di questa tappa staccheranno il biglietto per le fasi nazionali di Performer Cup, in calendario dal 1° luglio al Pass Village di Roma, che ospiterà anche la fase europea. La Liguria è già protagonista della Nazionale italiana performer che si confronterà con le altre rappresentative continentali: gli alfieri della nostra regione sono Marco Caudullo (capitano), il pianista e compositore Ivan Galli e le Triple Girls (Diletta Genovese, Noelle Evandra Cirulli e Selene Rossi).

L'ingresso al Teatro della casa da gioco è gratuito.