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Eventi | 22 maggio 2026, 17:10

“Cor@Scuola”, a Pieve di Teco il concerto finale del Festival Imperiese della Coralità Scolastica (Foto)

All’Auditorium Rambaldi il concerto conclusivo del Festival Imperiese della Coralità Scolastica con la partecipazione dell’assessore regionale Marco Scajola

Marco Scajola al concerto finale di “Cor@Scuola” a Pieve di Teco.

Marco Scajola al concerto finale di “Cor@Scuola” a Pieve di Teco.

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato oggi all’Auditorium Rambaldi di Pieve di Teco al concerto finale di “Cor@Scuola”, il Festival Imperiese della Coralità Scolastica che ha visto protagonisti gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo di Pieve di Teco – Pontedassio.

A esibirsi sono state le classi I, II e III dei plessi di Borgomaro e Pontedassio, dirette dalle professoresse Roberta Paraninfo e Roberta Garrione, con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Gianni Martini.

“Manifestazioni come Cor@Scuola dimostrano quanto la musica e le attività culturali siano strumenti fondamentali di crescita, condivisione e aggregazione per i più piccoli – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. Vedere tanti bambini impegnati con entusiasmo in un progetto comune significa investire concretamente sul senso di comunità, sulla partecipazione e sulla valorizzazione del territorio”.

“Complimenti agli studenti, ai docenti, alla dirigente scolastica dell’istituto, la professoressa Serena Carelli e all’associazione ‘La musica mi fa crescere’ di Imperia, che hanno contribuito alla riuscita di questa bellissima iniziativa. Come Regione Liguria continuiamo a lavorare, attraverso il Fondo Sociale Europeo, per offrire ai giovani occasioni di crescita, formazione e orientamento utili a costruire il loro futuro all’interno delle nostre comunità”.

Nel corso dell’intervento è stato inoltre ricordato il progetto “Orientamenti”, indicato come uno degli esempi più concreti di questo percorso, che tornerà presto anche in provincia di Imperia con “Orientamenti Summer”, attraverso due appuntamenti in programma a luglio a Imperia e Dolceacqua.

Redazione

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