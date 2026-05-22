Prevenzione, patto di comunità e centro per la famiglia: convegno, tavoli di lavoro e mostra a Vallecrosia al Mare (Foto e video)

Un convegno su 'Vallecrosia al Mare città della famiglia. Insieme per il benessere delle famiglie e della comunità' apre la due giorni di incontri, festa e condivisione previsti all'istituto comprensivo Andrea Doria.

Autorità, locali e regionali, rappresentanti degli enti del terzo settore e associazioni si sono riuniti presso l'auditorium della scuola per ascoltare gli interventi dei relatori su 'I servizi socio sanitari in Asl1, la collaborazione con gli enti del terzo settore a favore della famiglia, le case di comunità' del dottor M. Anfosso, coordinatore di area dell'Asl1 Imperiese; su 'Una rete di accoglienza, crescita e solidarietà fra famiglie, terzo settore e pubbliche amministrazioni' di Marco Magliano, presidente dell'associazione 'Grazie, Don Bosco', e su 'Prospettive socio sanitarie regionali - focus sulla famiglia, i centri per la famiglia e il protagonismo familiare' della dottoressa F. Scimone del settore politiche sociali di Regione Liguria.

I presenti sono stati poi divisi in tre gruppi per partecipare ai tavoli di lavoro con autorità regionali, sindaci dei comuni della costa e dell'entroterra e rappresentanti degli enti del terzo settore durante i quali si è svolto un confronto su 'quali reti pubblico-privato e quali investimenti per lo sviluppo della salute e del benessere del territorio attraverso le famiglie e patti di comunità?'. E' stata, inoltre, inaugurata nella biblioteca di Vallecrosia al Mare la mostra C.A.S.A. a cura del forum delle associazioni familiari.

Il 23 maggio dalle 10 alle 16, invece, si terrà la "Festa della Famiglia". Nel cortile dell'istituto comprensivo Andrea Doria verrà proposta una giornata interamente dedicata al divertimento, alla socialità e all'animazione. Saranno, infatti, presenti numerosi stand delle associazioni partecipanti che proporranno giochi, attività laboratoriali e momenti di svago pensati per i più piccoli e per i loro genitori.