“Piccoli capitani crescono”, successo ad Arma di Taggia: bambini tra nodi marinari, nautica e scoperta del mare (Foto)

Una mattinata tra mare, tradizioni marinare e scoperta dell’ambiente marino che si è trasformata in una vera festa educativa per decine di bambini. È stato un successo l’appuntamento con “Piccoli capitani crescono”, l’iniziativa andata in scena ieri mattina ad Arma di Taggia grazie alla collaborazione tra Arma Pesca e Delfini del Ponente.

Dalle 9 alle 12.30, gli alunni delle classi terze elementari dell’Istituto Comprensivo Pastonchi hanno preso parte ai laboratori organizzati nella sede di Piazza Chierotti, vivendo un’esperienza pratica e coinvolgente pensata per avvicinare i più piccoli al mondo del mare.

Tre i laboratori proposti nel corso della mattinata. Due, curati da Arma Pesca, hanno accompagnato i bambini alla scoperta della nautica, delle tecniche di pesca tradizionali e dei nodi marinari, con momenti dedicati anche alla sicurezza in mare e alle basi della navigazione.

Il terzo laboratorio, organizzato dall’associazione Delfini del Ponente, ha invece approfondito gli aspetti più naturalistici e biologici del mare, permettendo ai partecipanti di conoscere più da vicino la fauna marina e l’ecosistema del Mediterraneo.

L’iniziativa ha saputo unire gioco, formazione e valorizzazione delle tradizioni locali, trasformando una semplice mattinata scolastica in un’occasione concreta di educazione ambientale e culturale.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per la partecipazione e l’entusiasmo dimostrato dai bambini durante tutte le attività, in un clima di curiosità, divertimento e attenzione verso il mare e il territorio.