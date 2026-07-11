La Compagnia Stabile porta in scena “U meigu di mati”: la Sanremo del 1920 rivive tra equivoci, risate e colore dialettale

Debutta martedì 14 luglio al Palabigauda di Camporosso, all'interno della rassegna tradizionalmente organizzata dal Comune, la nuova commedia della Compagnia Stabile Città di Sanremo “U meigu di mati”. Inizio ore 21, ingresso libero.

Tratta da “O miedeco d’e pazze” (Il medico dei pazzi) di Eduardo Scarpetta (1908), la Compagnia Stabile porta nella Sanremo del 1920 una delle più celebri opere del teatro napoletano. La commedia racconta le disavventure di “lala Brigida”, ricca possidente di Buggio, convinta che il nipote Fransé diriga una prestigiosa clinica, quando in realtà ha dissipato tutto tra vizi e giochi d'azzardo. Giunta a sorpresa a Sanremo, viene ingannata dal nipote con una nuova colossale menzogna: la pensione dove vive diventa, ai suoi occhi, la clinica popolata di eccentrici "ospiti".

Ispirata alla tedesca "Pension Schöller" e qui trasposta nell'atmosfera della Riviera dei fiori, la commedia conserva intatta la comicità degli equivoci dell'originale scarpettiano. Un classico intramontabile che rivive in una nuova cornice, tra ironia e colore locale. Adattamento e regia di Sergio Giovannini.

Personaggi ed interpreti

Miché - Paolo Germano

Girumìn - Carlo Busnelli

Bertumé - Giancarlo Rilla

Fransé - Carlo Olivari

Amalia - Marisa Civenti

Mumina - Luciana Carbonetto

Brigida - Irene Mattioli

La Direttrice - Cristiana Brucoli

Mariéta - Bianca Ragusa

Il Maggiore - Sergio Giovannini

Traduzione: Carlo Busnello, Giancarlo Rilla

La commedia sarà poi replicata nelle seguenti date:

5 agosto Pigna

9 agosto Riva Ligure

10 agosto Bajardo

11 Agosto Perinaldo

⁠⁠⁠22 agosto Corte (Molini di Triora)

⁠⁠28 agosto Arma di Taggia



