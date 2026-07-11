La Compagnia Stabile porta in scena “U meigu di mati”: la Sanremo del 1920 rivive tra equivoci, risate e colore dialettale

Debutta martedì 14 luglio al Palabigauda di Camporosso, all'interno della rassegna tradizionalmente organizzata dal Comune, la nuova commedia della Compagnia Stabile Città di Sanremo “U meigu di mati”. Inizio ore 21, ingresso libero.
Tratta da “O miedeco d’e pazze” (Il medico dei pazzi) di Eduardo Scarpetta (1908), la Compagnia Stabile porta nella Sanremo del 1920 una delle più celebri opere del teatro napoletano. La commedia racconta le disavventure di “lala Brigida”, ricca possidente di Buggio, convinta che il nipote Fransé diriga una prestigiosa clinica, quando in realtà ha dissipato tutto tra vizi e giochi d'azzardo. Giunta a sorpresa a Sanremo, viene ingannata dal nipote con una nuova colossale menzogna: la pensione dove vive diventa, ai suoi occhi, la clinica popolata di eccentrici "ospiti".
Ispirata alla tedesca "Pension Schöller" e qui trasposta nell'atmosfera della Riviera dei fiori, la commedia conserva intatta la comicità degli equivoci dell'originale scarpettiano. Un classico intramontabile che rivive in una nuova cornice, tra ironia e colore locale. Adattamento e regia di Sergio Giovannini.
Personaggi ed interpreti
Miché - Paolo Germano
Girumìn - Carlo Busnelli
Bertumé - Giancarlo Rilla
Fransé - Carlo Olivari
Amalia - Marisa Civenti
Mumina - Luciana Carbonetto
Brigida - Irene Mattioli
La Direttrice - Cristiana Brucoli
Mariéta - Bianca Ragusa
Il Maggiore - Sergio Giovannini
Traduzione: Carlo Busnello, Giancarlo Rilla
La commedia sarà poi replicata nelle seguenti date:
5 agosto Pigna
9 agosto Riva Ligure
10 agosto Bajardo
11 Agosto Perinaldo
22 agosto Corte (Molini di Triora)
28 agosto Arma di Taggia