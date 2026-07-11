Weekend di voci, paesaggi e tradizioni: la Riviera si accende tra grandi festival, musica d’autore e sapori d’estate

Il primo weekend pieno di luglio porta con sé un cartellone fittissimo, capace di tenere insieme la grande musica internazionale, il teatro di paese e le feste di piazza che da sempre scandiscono l'estate del Ponente ligure. C'è chi sceglierà il centro storico di Diano Castello per un calice di Vermentino, chi l'Auditorium Franco Alfano di Sanremo per una voce jazz arrivata da Chicago, chi ancora preferirà perdersi tra le note di un festival dianese giunto alla quindicesima edizione o tra le luci della festa della musica di Taggia Arma. E poi, naturalmente, le sagre: l'anima più autentica e popolare dell'estate ligure, fatta di trofie al pesto, birra artigianale e balli in piazza fino a notte.

Il Vermentino incorona i suoi vini a Diano Castello

Il borgo di Diano Castello, uno dei "Borghi più belli d'Italia", torna a essere per due giorni la capitale ligure del vino bianco. Sabato 11 e domenica 12 luglio va in scena la 33ª edizione del Premio Vermentino, la storica rassegna nata nel lontano 1994 e oggi conosciuta in tutta Italia. Quest'anno l'adesione dei produttori è stata eccezionale: sono 126 le etichette in concorso, 112 per la sezione principale e 14 per la sezione speciale riservata alle produzioni particolari e innovative, inviate da 82 aziende vitivinicole provenienti da sette regioni italiane — Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Sicilia e Liguria. A guidare la giuria tecnica è ancora una volta il giornalista enogastronomico Paolo Massobrio, presidente della commissione dal 2020.

Il programma di sabato prevede alle 17.45 la visita guidata gratuita "Alla scoperta del Castrum Diani", con ritrovo al loggiato di piazza Quaglia, mentre alle 18.45, al teatro Concordia, si terrà la cerimonia di premiazione del 33° Premio Vermentino. Come da tradizione, la manifestazione dedicata al bianco più iconico del Mediterraneo apre le porte anche a un grande rosso ospite: quest'anno tocca all'Ovada Docg, con i rappresentanti dell'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato. Da segnalare anche il gemellaggio con il Comune piemontese di Neive. Alle 19, in piazza Matteotti, prende il via la Festa in Ciassa, curata dall'associazione Amici del Castello, con stand gastronomici — tra cui non mancherà il celebre Minestrone dei Bestagni, De.Co. del paese — e musica danzante con l'orchestra Paolo Bagnasco. Domenica il borgo riapre dalle 8.30 con la passeggiata guidata nei vigneti e prosegue nel pomeriggio con degustazioni, mercatino a chilometro zero e il laboratorio "Art & Wine". Per tutto il weekend è attivo un servizio di bus navetta gratuito, con capolinea a Diano Marina in via Cesare Battisti e all'ingresso del borgo, in piazza Quaglia.

Kurt Elling incontra la Sinfonica di Sanremo

Sul fronte della grande musica, l'appuntamento più atteso porta la firma di uno dei nomi più autorevoli del jazz mondiale. Sabato alle 21, per la rassegna Sanremo Summer Symphony, l'Auditorium Franco Alfano ospita il concerto "Kurt Elling meets Orchestra Sinfonica di Sanremo", diretto dal maestro Angelo Valori e realizzato in collaborazione con UnoJazz&Blues Sanremo. Due volte vincitore del Grammy Award e candidato per ben sedici volte, Elling è considerato una delle voci più autorevoli del jazz contemporaneo, definito dal New York Times come uno dei migliori interpreti maschili della sua generazione. Un incontro, quello con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, che promette di intrecciare scat, vocalese e la potenza sinfonica in una serata di grande respiro artistico, secondo appuntamento della quinta edizione della rassegna dopo l'apertura con Goran Bregović.

La Estate Musicale Dianese spegne quindici candeline

A Diano Marina prosegue invece la 15ª Estate Musicale Dianese Festival, rassegna che negli anni si è ritagliata un posto di rilievo nel panorama culturale del comprensorio. Sabato alle 21, a Villa Scarsella, va in scena "Arcipelago di segni", spettacolo di balletto messo in scena dal Deos Danse Ensemble Opera Studio — con Luca Alberti, Emanuela Bonora, Carlotta Brogi e Giulio Venturini — sotto la direzione di Giovanni Di Cicco. Ad aprire la serata sarà la Scuola New Movanimart, in un passaggio di consegne tra le nuove leve e i danzatori professionisti che restituisce bene lo spirito della manifestazione: un festival capace di parlare sia agli appassionati di danza sia a chi si avvicina per la prima volta a questo linguaggio artistico.

Taggia Arma si veste di musica per tutti

Diverso, ma altrettanto sentito, il richiamo della Festa della Musica di Taggia Arma, in programma sabato dalle 18 nelle piazze e nelle vie del centro. Organizzato in collaborazione con le attività commerciali del paese, l'evento è pensato per un pubblico trasversale: musica dal vivo di ogni genere, una sfilata di trampolieri luminosi, giochi gonfiabili per i più piccoli e un ricco angolo gastronomico rendono la serata un vero e proprio contenitore di intrattenimento per famiglie, prima ancora che un semplice concerto.

Montegrosso Pian Latte celebra la montagna

Nell'entroterra, il piccolo borgo di Montegrosso Pian Latte apre sabato la sua Festa della Montagna con la proiezione, in piazza ai Caduti, del film "Un mondo a parte" di Riccardo Milani. Ma è domenica che l'iniziativa entra davvero nel vivo, con una giornata interamente dedicata alla cultura rurale: escursioni guidate sulle tracce degli antichi insediamenti, un laboratorio di scrittura di poesie, canti popolari e spontanei, il curioso "battesimo del guanto", spazi dedicati alle aziende agricole e agli artigiani locali, ginnastica all'aria aperta, escursioni in bici ed e-bike e street food di paese a cura della Pro Loco. Un programma pensato per raccontare — tra antichi e nuovi mestieri — l'identità più autentica della montagna imperiese.

Il weekend delle sagre: gusto, musica e tradizione in ogni angolo

Se il vino ha il suo palcoscenico a Diano Castello, il resto del territorio non è certo da meno quanto a proposte gastronomiche. A Imperia, in via Felice Cascione, prosegue fino a domenica la Festa della Birra e dell'Estate, organizzata dal CIV di Porto Maurizio e da Confcommercio Imperia: musica, spettacoli, street food e fiumi di birra artigianale, il tutto animato dallo showman Gianni Rossi, dalle 18.30 fino all'una di notte.

A Ventimiglia, sul Lungomare Varaldo, torna invece l'International Street Food, giunto alla 57ª tappa della sua decima edizione: un evento pensato per famiglie e curiosi del buon cibo, che fino a domenica permetterà di viaggiare tra sapori e tradizioni gastronomiche da tutto il mondo, con ingresso gratuito.

Nell'entroterra le occasioni si moltiplicano. A Cipressa, alla Torre Gallinara, sabato sera si tiene una grande serata gastronomica a base di trofie al pesto, al ragù e al burro e salvia, oltre a fritture di totani e acciughe, salsiccia alla brace e "condiglione", accompagnata dalla musica della Nosmet Rock Band e organizzata dai "Compagni di Bacco". A Isolabona, ai Tigli, è di scena una serata gastronomica e danzante con il gruppo Simona e Gli Eclipse, mentre a Triora, nella frazione di Verdeggia, la cena danzante è affidata all'orchestra Mirage. A Seborga la tradizione dei ravioli trova spazio nella "Sagra dei ravioli" di piazza Martiri, con l'orchestra Antonella Marchini e la baby dance per i più piccoli, e a Coldirodi, frazione di Sanremo, i festeggiamenti patronali di Sant'Anna proseguono sabato con una serata gastronomica danzante firmata Cristian & I Luna Nueva e domenica con una serata a tema latino americano.

Non manca infine il connubio tra musica e convivialità a Cesio, dove nell'ambito della rassegna "Concerti sul Lago" l'ensemble Musique de Salon si esibisce in piazza del Popolo prima di una cena in piazza, e a Perinaldo, dove l'Onorata Milonga Festival unisce tango, mostre e musica dal vivo in un contenitore che si protrae fino a mezzanotte.

Musica classica e contemporanea: un weekend di rassegne diffuse

Il fine settimana regala numerosi altri appuntamenti musicali, capaci di spaziare dal sacro al popolare. A Sanremo, sabato alle 19, il Forte di Santa Tecla ospita "Lux e Pax – Un cammino musicale fra preghiera e speranza", concerto per la Pace del coro Filharmonia diretto dal maestro Giulio Magnanini, con Sonja Silvano al pianoforte. Domenica, sempre al Forte, la rassegna Voxonus Festival propone alle 21 "Conversazioni a Parigi", con il Voxonus Quartet impegnato in un percorso musicale tra Bruni, Cambini e il giovane Mozart, a cura dell'Orchestra Sinfonica di Savona. La stessa sera, a Pian di Nave, va in scena "Omaggio a Dodo Goya", concerto jazz con il quartetto The Braves guidato dal sassofonista Andrea De Martini, seguito dal Mimmo Cafiero Trio.

A Ventimiglia, nell'ambito della rassegna "HanburycheSpettacolo!'26", i Giardini Botanici Hanbury accolgono sabato alle 19 il concerto corale "Tra cielo e cuore", con il complesso Voci Ghost Notes diretto da Gianfranco Giolfo, a ingresso libero. Alle 21 la Cattedrale di Nostra Signora Assunta ospita invece l'OpenOrchestra diretta da Marco Reghezza, protagonista di un programma di musica di ispirazione religiosa che spazia da Bach a Morricone, fino agli autori contemporanei, con il tenore Andrea Elena. Domenica, al Teatro Arena del Nuovo Porto, si esibisce il Coro ANC Ventimigliese diretto dal maestro Dario Amoroso.

A Imperia, sabato sera il Circolo Acli Caramagna Ligure propone in piazza della Chiesa a Caramagna Soprana una serata dedicata a Francesco Guccini, mentre domenica, nell'ambito della rassegna "Musica al santuario", il Santuario di Montegrazie ospita il duo violoncello e pianoforte formato da Claudio Merlo e Nicola Giribaldi, con musiche di Bridge, Sibelius e Čajkovskij. A Bordighera, sulla Rotonda di Sant'Ampelio, si esibisce la band alternative rock "Unknown destination", mentre a Ospedaletti, domenica in piazza IV Novembre, un trio da camera propone un omaggio alla grande canzone italiana e internazionale, da Modugno a Battisti, da De André a Mina. Nell'entroterra, a Camporosso, il Lungomare De André accoglie "Mediterranea", viaggio musicale tra le tradizioni dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo affidato ai gruppi Ligustica Ensemble, Oggitani e Lizzadro Trio, mentre a Rocchetta Nervina si tiene il concerto conclusivo del Campus "Voci d'acqua e di terra", organizzato dall'associazione Troubar Clair.

Teatro: dalle commedie di paese ai grandi racconti scenici

Non manca il teatro, protagonista di serate diffuse in tutto il comprensorio. A Riva Ligure, in piazza Matteotti, la Compagnia Gli SpacciAttori di Sogni porta in scena sabato la commedia "Benvenuta Memole". A Villa Faraldi, in piazza della Chiesa, la Compagnia Ramaiolo in Scena propone "Cacelotti e Ciantafurche", testo di Lucetto Ramella che ripercorre le tensioni e i sogni che precedettero la nascita di Imperia, nata nel 1923 dall'unione di Oneglia, Porto Maurizio e altri nove comuni. A Taggia, domenica alle 21.30, l'Anfiteatro del Castello ospita "Terre di Liguria", racconto scenico ideato e condotto da Pino Petruzzelli a cura di Hic et Nunc Teatro, che intreccia memoria personale e storia del territorio. A Ventimiglia, sempre nell'ambito di "HanburycheSpettacolo!'26", i Giardini Hanbury propongono domenica "Alzando gli occhi al cielo di notte", spettacolo in ricordo di Carlo Maria Maggia per la regia di Diego Marangon, mentre al Belvedere Resentello va in scena "Creuza... De Ma'", spettacolo di Antonio Carli.

Balli in piazza: l'estate si balla dal liscio al tango

Per chi preferisce mettersi in gioco, il weekend offre diverse occasioni per ballare all'aperto. A Ventimiglia, al Belvedere Resentello, sabato è di scena "Balliamoci l'Estate" con lo showman Gianni Rossi. A Ospedaletti la pista ciclabile si anima con "Musica in pista" e il dj set di Dj Tex, mentre in piazza IV Novembre si esibisce il gruppo Senza Ali B, tributo a Vasco Rossi. A Sanremo, nella frazione di Coldirodi, si balla sabato con Cristian & I Luna Nueva e domenica a ritmo latino americano con Dj Biscochito. A Perinaldo l'Onorata Milonga Festival richiama gli appassionati di tango con milonghe, mostre ed esibizioni dal vivo, mentre a Riva Ligure, domenica, l'associazione Riva Beat organizza "Western Mania", un carnevale estivo diffuso tra le vie e le piazze del paese.

Gli altri appuntamenti del weekend

Completano il quadro alcune proposte più difficili da incasellare in un'unica categoria, ma non per questo meno interessanti. A Bordighera, ai Giardini Winter, la rassegna "Summer in Winter" propone sabato lo spettacolo "L'Italia s'è desta" con Dalila Cozzolino. A Sanremo, al Royal Hotel, nell'ambito di "Folies Royal 2026", domenica sera va in scena "Music Time", serata a bordo piscina con il violinista Davide Laura, capace di fondere strumenti dal vivo, loop station e dj set, tra formazione classica, jazz ed elettronica.

Un weekend, insomma, che conferma la vocazione del Ponente ligure a tenere insieme grandi nomi internazionali e tradizione di paese, senza soluzione di continuità tra un calice di Vermentino, una nota jazz e il profumo di una frittura di paranza servita in piazza.