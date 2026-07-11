Riva Ligure si trasforma nel Far West: domani torna il Carnevale estivo tra carri, spettacoli e solidarietà

Riva Ligure è pronta a indossare cappelli da cowboy, stivali e speroni per la quarta edizione del Carnevale estivo, in programma domani, domenica, con un tema che promette di conquistare grandi e piccini. L'evento, intitolato "Westernmania", trasformerà il centro del paese in un vero e proprio Far West, tra carri allegorici, musica, spettacoli e momenti dedicati alla solidarietà. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Riva Beat, guidata da Riccardo Tirone, con la partecipazione di Jack Ranch Dolcedo, punta a richiamare centinaia di persone tra protagonisti e spettatori, confermando una manifestazione ormai attesa nel calendario estivo della cittadina.

Il programma prenderà il via alle 17.00 con il battesimo della sella curato dalla Scuola Ranch, che metterà a disposizione alcuni docili pony per consentire ai più giovani di vivere l'emozione di una cavalcata in perfetto stile western. Un appuntamento pensato soprattutto per le famiglie, che potranno così immergersi fin dal pomeriggio nell'atmosfera della manifestazione. Durante tutta la giornata sarà inoltre attivo un servizio di street food, con porchetta e panini di bufala tra le principali proposte gastronomiche, accompagnate da un punto bar.

La serata entrerà nel vivo a partire dalle 21.00, quando i carri si raduneranno in piazza Matteotti prima di dare il via alla sfilata. Sono previsti due passaggi nel centro storico, accompagnati dalla musica che rappresenterà uno degli elementi centrali della festa. A bordo di uno dei carri sarà presente anche Pokki Dj, pronto ad animare la manifestazione con una selezione musicale pensata per coinvolgere il pubblico lungo tutto il percorso.

Alle 22.00 spazio invece al teatro e alla comicità con una rappresentazione interpretata da Gioacchino Logico e Marco Silvano Corradi. I due artisti porteranno in scena una divertente pièce ambientata nel West, vestendo i panni di due personaggi contrapposti: un tutore dell'ordine e un bandito. Subito dopo, alle 22.30, il programma proseguirà con balli di gruppo e karaoke, offrendo al pubblico l'occasione di diventare protagonista della serata.

Particolarmente significativo sarà il momento della lotteria benefica, previsto alle 23.00, il cui ricavato sarà destinato a Villa Cicin, realtà impegnata nella cura di persone affette da patologie psichiatriche all'interno di una comunità dedicata. In palio ci saranno venti premi. Mezz'ora più tardi, alle 23.30, si terrà il concorso dedicato alle maschere, con riconoscimenti per la più bella, la più simpatica e per il miglior gruppo. La chiusura della manifestazione sarà affidata ancora alla musica, con balli di gruppo e dj set fino a mezzanotte, per salutare nel migliore dei modi una serata che si preannuncia all'insegna del divertimento e della partecipazione.