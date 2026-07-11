Ventimiglia, Agosto Medievale 2026 si racconta: due serate culturali animano la Mostra dei Palii Marinari e degli Abiti Storici

Nell'ambito della Mostra dei Palii Marinari e degli Abiti Storici, allestita presso il Centro Culturale San Francesco di Ventimiglia dal 3 al 12 luglio 2026, due appuntamenti serali hanno arricchito il programma dell'esposizione, offrendo al pubblico occasioni di approfondimento culturale e di incontro con autrici profondamente legate al territorio. Le iniziative hanno rappresentato anche un'importante opportunità per far conoscere più da vicino l'attività dell'Ente Agosto Medievale e promuovere la storica manifestazione che ogni anno anima il centro storico di Ventimiglia.

Nel corso delle due serate è stato inoltre presentato il programma dell'Agosto Medievale 2026, con la distribuzione ai partecipanti dei volantini contenenti il calendario completo della manifestazione. L'iniziativa ha suscitato interesse e curiosità verso gli appuntamenti che animeranno la città nelle prossime settimane.

Entrambi gli incontri hanno registrato un'ottima partecipazione di pubblico, contribuendo a rendere la Mostra non soltanto un'esposizione di grande valore storico e artistico, ma anche un luogo di incontro, dialogo e crescita culturale per cittadini e visitatori.

La prima serata, svoltasi giovedì 9 luglio, ha visto protagonista Beatrice Palmero, storica e studiosa del territorio, con la conferenza dal titolo Il tessuto dei Magnifici. Storie della città attraverso 30+1 numeri di Intemelion. Cultura e Territorio. Attraverso un percorso ricco di riferimenti storici, documenti e curiosità, la relatrice ha guidato il pubblico alla scoperta di aspetti meno noti della storia di Ventimiglia, intrecciando vicende cittadine, personaggi e testimonianze raccolte nei numeri della rivista Intemelion. Un intervento coinvolgente che ha riscosso vivo interesse, valorizzando il patrimonio storico e culturale della città.

La sera successiva, venerdì 10 luglio, il Centro Culturale San Francesco ha ospitato la presentazione del romanzo Il volo dell'angelo di Cristina Bianconi, moderatrice Rita Zanolla. L'autrice ha accompagnato il pubblico alla scoperta della propria opera, raccontandone la genesi, i temi affrontati e il percorso creativo che ne ha accompagnato la realizzazione. L’incontro, organizzato in collaborazione con la FIDAPA – Sezione di Ventimiglia, ha favorito un piacevole confronto con i presenti, grazie al dialogo con la moderatrice, che hanno avuto l'opportunità di approfondire i contenuti del libro e di rivolgere domande all'autrice in un clima di grande partecipazione.

I due appuntamenti hanno confermato la volontà dell'Ente Agosto Medievale di affiancare alla mostra dedicata ai Palii Marinari e agli abiti storici un calendario di iniziative culturali capaci di promuovere la conoscenza della storia locale, della letteratura e delle eccellenze del territorio, rendendo l'esposizione un punto di riferimento non solo per la valorizzazione delle tradizioni, ma anche per la diffusione della cultura e il coinvolgimento della comunità. Queste iniziative testimonia inoltre la forte convinzione dell'Ente nel valore delle sinergie tra associazioni e realtà del territorio, nella consapevolezza che la collaborazione rappresenti uno strumento fondamentale per promuovere la cultura, preservare la memoria storica e offrire alla comunità occasioni di crescita, confronto e partecipazione.