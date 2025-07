Weekend di stelle e suoni: la provincia di Imperia si accende con un ricco cartellone di eventi

La provincia di Imperia si prepara a vivere un fine settimana all'insegna della musica, della cultura e del divertimento, con un calendario di eventi che promette di soddisfare tutti i gusti. Tra le proposte di punta, spiccano gli appuntamenti musicali che spaziano dalla lirica al jazz, dal blues al rock, senza dimenticare le rievocazioni storiche e le sagre dedicate alle eccellenze del territorio.

A Diano Marina, l'Estate Musicale Dianese Festival accende i riflettori sul Gran Galà della Lirica con quattro artisti d’eccezione e un’ospite d’onore di caratura internazionale che saranno protagonisti oggi, sabato 12 luglio, sul palco di Villa Scarsella. In scaletta le arie e i duetti più celebri del melodramma e delle più celebri opere liriche. Nel corso della serata prevista l’intervista e la consegna di un riconoscimento alla soprano Josella Ligi. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande opera.

Per chi cerca sonorità più ritmate, Sanremo ospita ben due eventi di rilievo: Drum 100, evento musicale gratuito che porterà questa sera, sabato 12 luglio, sul palco Pian di Nave, dalle 21.30 fino a notte inoltrata, ben 100 batteristi pronti a suonare insieme in una straordinaria esibizione collettiva, e il concerto del pianista e compositore panamense Danilo Pèrez che porterà sul palco Teatro dell'Opera del Casinò, sempre questa sera, un affascinante universo tra contaminazioni latine, radici africane, improvvisazione e ritmi trascinanti.

Il blues sarà invece protagonista a Badalucco con il concerto di Fabio Treves e la sua inconfondibile Treves Blues Band (Piazza Marconi, sabato 12 luglio, ore 19.30, ingresso libero). Un appuntamento imperdibile per chi ama il blues e la musica, una delle poche date in Italia del tour dedicato ai 50+1 anni dalla fondazione della band.

L'Orchestra Sinfonica di Sanremo rende omaggio a Domenico Modugno con "Resta cu 'mme" nell'ambito della rassegna "Musica nei Borghi", che tocca sia Perinaldo (oggi) che Torre Paponi (domani), regalando atmosfere suggestive nei borghi antichi. “La lontananza”, “Meraviglioso”, “Volare”, “Piange il telefono” sono solo alcuni dei successi di Modugno che il pubblico presente potrà ascoltare intonati da Peppe Voltarelli.

A Imperia, la banchina Aicardi si trasformerà domani sera in un palco per lo spettacolo della Cover Band di Renato Zero, un tributo al grande cantautore italiano. Per il pubblico saranno più di due ore di musica, con cambi d’abito, scenografie e un repertorio curato: con oltre 600 concerti alle spalle, il format del live ha già conquistato migliaia di spettatori in tutta la Penisola. Il costo del biglietto, fissato a 20 euro (ingresso gratuito per gli under 14), sarà destinato alla Croce Bianca di Imperia per l'acquisto della sede.

Per gli amanti delle rievocazioni storiche, Ventimiglia propone una suggestiva Cena Medievale in Piazza Colletta, un vero e proprio tuffo nel passato con animazione, cena e musiche a tema.

Gli appassionati di enogastronomia non potranno mancare al Premio Vermentino 2025 a Diano Castello, una due giorni dedicata alla scoperta e alla degustazione di uno dei vini più pregiati della regione oltre a visite ed escursioni guidate, laboratori artistici, un mercatino a km0, approfondimenti, presentazione di libri, esposizione di Fiat 500, spettacoli, momenti culturali e la rinomata Festa in Ciassa. Il programma completo su www.premiovermentino.it .

Ma il fine settimana riserva molto altro. Ecco il dettaglio degli appuntamenti, suddivisi per categoria:

Musica e Spettacoli

Il ritmo e le melodie risuoneranno in tutta la provincia. A Sanremo, oltre ai grandi appuntamenti già menzionati, la Festa dell'Unità a Bussana (sabato 12 e domenica 13 luglio) e i festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi (fino al 2 agosto) offriranno serate con musica dal vivo e balli per coinvolgere residenti e turisti.

Imperia si distingue con un evento benefico di rilievo: sabato 12 luglio, la Fanfara Nazionale della Croce Rossa si esibirà nel concerto "Imperia in Armonia per la Croce Rossa Italiana" al Santuario di Santa Croce in Monte Calvario, con servizio di bus navetta gratuito per facilitare la partecipazione.

Ventimiglia propone un doppio appuntamento rock: sabato 12 luglio, il Belvedere Resentello ospiterà il concerto rock/metal delle band Gotham Crew e Zac Vanders Project. La domenica sera, sempre al Belvedere Resentello, l'atmosfera si farà più danzereccia con la serata da ballo animata dai Cocozoo.

A Bordighera, la musica classica e le cover d'autore si alternano nei giardini cittadini. Sabato 12 luglio, la banda Borghetto San Nicolò offrirà un itinerario musicale tra De Gregori, Sheldon, Morricone e Williams ai Giardini Lowe, mentre l'Orchestra da Tre Soldi si esibirà ai Giardini Winter nell'ambito della rassegna "Summer in Winter 2025".

Diano Marina, oltre al Gran Galà lirico, propone lo spettacolo "Scimmiottando la tv" domenica 13 luglio al Molo delle Tartarughe, per una serata all'insegna del divertimento leggero.

Nell'entroterra, Badalucco dopo il concerto di Fabio Treves, ospiterà domenica 13 luglio un Saggio di Gospel a cura dell'Associazione Sunshine Gospel, al Giardin du Prevostu. A Ceriana, la piazza Marconi si animerà sabato 12 luglio con una serata gastronomica e musicale, protagonista la "Berben canta de Andrè", un tributo al grande cantautore genovese.

Cesio ospiterà sabato 12 luglio, per la rassegna "Concerti sul Lago 2025", il Duo Noli-Soattin con "Col capotasto al terzo", un concerto di duetti per chitarra e chitarra terzina nei salotti dell'800. A Diano Arentino, la rassegna "Piano Arentino" presenterà un Recital di Piano solo di Vittorio Solimene (sabato 12 luglio, Piazza San Michele a Diano Borello). Infine, a Pigna, il teatro popolare ligure sarà protagonista sabato 12 luglio con lo spettacolo "A luna bona" della compagnia "Teatro Otto" di Soldano.

Sagre ed Enogastronomia

Il fine settimana sarà anche un'occasione per deliziarsi con i sapori locali e le specialità della tradizione. A Imperia, sabato 12 luglio, l'U.S. Mocambo propone una serata gastronomica danzante con le "lumache alla ligure", un piatto tipico da non perdere.

Ventimiglia raddoppia l'offerta culinaria: oltre alla Cena Medievale, domenica 13 luglio si terrà la Cena in Bianco Unconventional Dinner ai Giardini Pubblici Tommaso Reggio, un'iniziativa suggestiva e conviviale.

A Santo Stefano al Mare, piazza Baden Powell ospiterà sabato 12 luglio un Street Food con l'intrattenimento del comico di Colorado Enrico Luparia, per una serata all'insegna del gusto e del buonumore.

Nell'entroterra, Isolabona invita alla sua festa con una serata gastronomica e danzante animata dal gruppo Pino & Mattia (sabato 12 luglio). A Seborga, la Sagra Polpo e Patate (sabato 12 luglio) promette sapori di mare e divertimento per grandi e piccini con l'Orchestra "Danulo Ponti" e la baby dance.

Bajardo celebra la sua tradizione con la 3ª Sagra dei Crustuli (domenica 13 luglio), dedicata all'antico dolce tipico locale. Badalucco, oltre alla musica, offrirà divertimento e ristoro con la Corrida di Badalucco (domenica 13 luglio), dove non mancheranno rostelle, hamburger e patatine fritte.

Cultura e Mostre

Per gli appassionati di storia, arte e letteratura, il programma è altrettanto ricco. A Sanremo, la mattinata di domenica 13 luglio sarà dedicata a Libereso Guglielmi con "Tra Arte e Natura", una visita guidata all'oratorio di San Sebastiano e una passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee urbane, seguita dalla presentazione del libro "Liguria selvatica" di Marco Damele. Sempre domenica, per la "Domenica Letteraria", Villa Luca a Coldirodi ospiterà la presentazione del libro "Delitti e Tarocchi" di Morena Fellegara.

Ventimiglia proporrà sabato 12 luglio "Binari In Movimento FAI", una passeggiata nel centro storico con contest fotografico lungo la Ferrovia delle Meraviglie. Domenica 13 luglio, il Giardino della SPES sarà teatro della presentazione del libro "Protagoniste. Storie di donne e Resistenza nel Ponente Ligure".

Bordighera continua il suo omaggio a Claude Monet con "141 anni dopo", un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi dipinti dall'artista (sabato 12 e domenica 13 luglio). Imperdibile anche l'esperienza immersiva "Inside Monet VR Experience", disponibile tutti i weekend fino a settembre. Domenica 13 luglio, i Giardini Lowe ospiteranno una proiezione di cinema all'aperto con il film "Animali fantastici: i segreti di Silente".

A Ospedaletti, prosegue fino al 13 luglio il festival "Abitare la Vacanza - Architetture per il tempo liberato", un'occasione per esplorare la relazione tra architettura, memoria e cultura. Sabato 12 luglio, l'Auditorium Comunale ospiterà la commedia dialettale "A fin du Mundu" della Compagnia Nasciui pè Rìe.

A Dolceacqua, il Castello dei Doria sarà lo scenario dello spettacolo teatrale "Le Stelle ci Guardano" (sabato 12 luglio). A Taggia Arma, l'Anfiteatro del Castello ospiterà domenica 13 luglio la commedia brillante "Andante con brio" di e con Giorgia Brusco. Infine, a Triora, gli Storyteller di Autunnonero guideranno i partecipanti in un suggestivo "Ghost Tour Triora – Il volo degli Striges" (sabato 12 luglio), una passeggiata notturna tra storia, leggenda e folklore.

Sport e Attività all'Aperto

Gli amanti dello sport e della natura avranno diverse opportunità per mantenersi attivi. A Pieve di Teco, il "2° Rally della Valle Arroscia - sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca" animerà il fine settimana con verifiche e prove speciali (sabato 12 e domenica 13 luglio).

A Taggia Arma, la 3ª edizione de "La Sant'Erasmo run k10" (domenica 13 luglio) offrirà l'occasione per una corsa podistica o una passeggiata ludico-amatoriale.

Montegrosso Pian Latte propone sabato 12 luglio "Bauba-Can", una passeggiata nella natura all'ombra dei Castagneti, immersi nell'allestimento permanente "Gli Animali del Bosco". Infine, a Castel Vittorio, sabato 12 luglio si potrà godere di una suggestiva "Cena con le Stelle - Aspettando la Luna", con osservazioni astronomiche a oltre 1000 metri di quota.

Un weekend dunque all'insegna della varietà e del divertimento, con eventi capaci di attrarre residenti e turisti in ogni angolo della provincia di Imperia. Si consiglia di consultare i siti ufficiali per eventuali aggiornamenti o modifiche ai programmi.



