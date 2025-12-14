Sanremo, l’ambiente chiama i cittadini: “In 100 metri troviamo 100 mozziconi. Siamo tutti responsabili” (Foto)

Si è tenuta questa mattina l’iniziativa “Cammina e Pulisci – La Passeggiata di Natale”, l’appuntamento dedicato all’ambiente e alla partecipazione civica che ha unito spirito natalizio e attenzione per il territorio.

Il ritrovo è avvenuto alle 9.30 al Sottopasso Imperatrice, punto di partenza di una passeggiata che ha interessato il lungomare, le spiagge e la ciclabile Imperatrice. L’evento è nato dalla collaborazione tra Fidapa Sanremo, Lega Navale e Famija Sanremasca, realtà accomunate dalla volontà di trasformare un gesto semplice in un’occasione concreta di sensibilizzazione ambientale.

Armati di pinze, guanti e cappellini natalizi, i partecipanti hanno raccolto piccoli rifiuti lungo il percorso, dando vita a una mattinata all’insegna della condivisione e dell’impegno civico. Un’azione simbolica ma significativa, che ha voluto ribadire come il rispetto per il mare e per la città non possa essere limitato a singole giornate, ma debba diventare una pratica quotidiana.

A sottolineare il senso profondo dell’iniziativa è stata la presidente Manuela Galli, che ha richiamato l’attenzione sulla continuità dell’impegno ambientale portato avanti dall’associazione: “Ogni mese organizziamo appuntamenti in zone diverse di Sanremo per la raccolta della plastica. Purtroppo siamo sempre in pochi: tutti dicono che è una bella iniziativa, ma poi partecipano in pochi. Nonostante questo continuiamo, andiamo nelle scuole, cerchiamo di insegnare e di sensibilizzare. La verità è che siamo tutti responsabili della poca pulizia della città: ci diamo la colpa a vicenda, ma dovremmo aiutarci l’uno con l’altro. Oggi, in occasione del Natale, vogliamo richiamare l’attenzione sulle spiagge e sulla ciclabile del lungomare. Se viviamo questi luoghi, dobbiamo anche prendercene cura”.

Un’attenzione particolare è rivolta proprio alle nuove generazioni, considerate centrali nel percorso di educazione ambientale: “L’obiettivo è sensibilizzare i più giovani, sono loro che devono recepire questo messaggio. Peccato non riuscire a organizzare attività oltre l’ambito scolastico”, ha aggiunto Galli. Tra le iniziative previste nel corso del 2025 figura anche la raccolta delle cosiddette reti fantasma: “Abbiamo ritrovato plastica vecchia e sacchetti di plastica. Purtroppo devo ripetermi: siamo tutti protagonisti di questa situazione”.

A preoccupare sono anche alcuni dati emersi durante le attività di pulizia, in particolare quelli legati ai mozziconi di sigarette: “In media, ogni 100 metri se ne trovano circa 100”, ha evidenziato la presidente, un numero che fotografa con chiarezza un problema diffuso e spesso sottovalutato.

“Cammina e Pulisci – La Passeggiata di Natale” si è così confermata non solo come un evento legato alle festività, ma come un momento di riflessione collettiva sul rapporto tra cittadini e spazio pubblico, ricordando che la tutela dell’ambiente parte da piccoli gesti quotidiani e da una responsabilità condivisa.